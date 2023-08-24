Отправлено: - 21:21

electro:

редакция, в вашем "соглашении" написано, освещаются события региона. причем здесь эта перепечатка? вы сами же и нарушаете свое "соглашение". забаньте себя

Цитата:-----1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайтпредназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.