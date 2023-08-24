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Сабыр:



Цитата:Натура такая у людей, исторически так сложилось, даже Китай не связывается ибо ну его на фиг, не буди лихо и все такое, торгует себе потихоньку и ладно, нам лучше повышать привлекательность Казахстана, чтобы те же Россияне приезжали и восхищались какие в Торгае стада чистопородных овец, лошадей, крс, какая качественная кожа которой обивают салоны ролсройсов и БМВ, шьют итальянскую обувь, какая сортовая пшеница на Костанайщине, и какая качественная сборка KIA, лучше чем в Корее и т.д, какой качественный металлопрокат лучше чем круппметалл, и рейнметал вместе взятые, какие красивые там люди в Казахстане