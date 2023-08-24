Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Читать новость
Осторожнее со словами, РОССИЯ, огромная и пока братская нам страна, она многонациональна и многоконфессиональна, никто не вправе говорить от имени всего народа и в отношении всего народа пусть и чужого, а дураков и сброда везде хватает, рано ещё со счетов списывать страну, 30 лет не срок по историческим меркам
не срок но тенденция у россии к развалу уже 100 лет как частями отваливаются куски потом она их опять собирает потом бац еще больше отваливается она опять по крупицам их собирает теряя население и экономику потом опять бац.... агония империи на наших глазах рим и византия также кончались
Пусть так, возможно, полагаю это проблема политического руководства страны и каждого россиянина в частности, нам главное свою государственность не потерять, предпосылок хватает, и не воевать с детьми и стариками не титульной наружности, вести себя достойно, Великие Ханы предпочли жить в мире с соседом, часть сброда конечно не приняла эту волю
Натура такая у людей, исторически так сложилось, даже Китай не связывается ибо ну его на фиг, не буди лихо и все такое, торгует себе потихоньку и ладно, нам лучше повышать привлекательность Казахстана, чтобы те же Россияне приезжали и восхищались какие в Торгае стада чистопородных овец, лошадей, крс, какая качественная кожа которой обивают салоны ролсройсов и БМВ, шьют итальянскую обувь, какая сортовая пшеница на Костанайщине, и какая качественная сборка KIA, лучше чем в Корее и т.д, какой качественный металлопрокат лучше чем круппметалл, и рейнметал вместе взятые, какие красивые там люди в Казахстане
Хорошо сказано. Но украинизация сознания некоторых наших граждан даёт себя знать. Есть там такая поговорка: "Не то жалко, что своя корова сдохла. Жалко, что у соседа жива." ... А Россия жила, живёт и жить будет. Силком она к себе никого никогда не присоединяла. Сами просятся и проситься будут. За одним исключением: когда большевики власть захватили, они Прибалтику сначала вынуждены были отпустить, а потом снова силой присоединили. Раньше и позже такого не было и, думаю, не будет.
Skeptic: Силком она к себе никого никогда не присоединяла.
Очень смешно! А как же Крым в 18 веке, даже не сейчас, Казанское ханство,Сибирское , Астраханское, да и вся Сибирь? Чем отличается европейская колонизация от российского освоения Сибири. Уж не смешите пожалуйста.
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