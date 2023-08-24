Re: Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет...

Отправлено: - 17:23

Хоть суд в Гааге пусть присудит эти деньги, это невозможно отдать, такой ущерб результат "работы" всех, министров, акимов всех уровней, полицейских, всех и конечно под бдительны прокурорским надзором, куда без них, как первый мороз ударит так все бегут дай дрова топить нечем, и т.д. и.т п.