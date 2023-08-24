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≡ Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет лишения свободы дали 4 года ее ограничения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47407
Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет лишения свободы дали 4 года ее ограничения
Отправлено: 24.08.23 - 17:19
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Сегодня, 24 августа, в суде №2 Костаная был оглашен приговор Асгату Жакашеву, он обвинялся в том, что как руководитель создал условия для возникновения в сентябре 2022 года лесного пожара, который сжег около 40 тыс.га лесов и лесопокрытых территорий, нанес ущерб природе и людям на сумму около 22 млрд тенге.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
57
Re: Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет...
Отправлено: 24.08.23 - 17:19
#1
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Суд отстоял свою честь, один человек не может отвечать за все, 22 млрд даже если все здания прокуратур продать на кирпичи не собрать таких денег
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
57
Re: Почему экс-директору Басаманского лесхоза вместо 7 лет...
Отправлено: 24.08.23 - 17:23
#2
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Хоть суд в Гааге пусть присудит эти деньги, это невозможно отдать, такой ущерб результат "работы" всех, министров, акимов всех уровней, полицейских, всех и конечно под бдительны прокурорским надзором, куда без них, как первый мороз ударит так все бегут дай дрова топить нечем, и т.д. и.т п.
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