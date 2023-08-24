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≡ Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47407
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
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Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29391
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 14:53
#15
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Пригожина убил Малюська..
Так сегодня распространяют это пропагандисты

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1266
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 14:54
#16
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Цитата:
ОГПУ:
цена может быть чудовищный

Да,русский человек,всегда был ничтожеством и рабом для своего царя.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
57
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 15:13
#17
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Цитата:
Сабыр:

Осторожнее со словами, РОССИЯ, огромная и пока братская нам страна, она многонациональна и многоконфессиональна, никто не вправе говорить от имени всего народа и в отношении всего народа пусть и чужого, а дураков и сброда везде хватает, рано ещё со счетов списывать страну, 30 лет не срок по историческим меркам
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13852
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 15:28
#18
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Цитата:
ОГПУ:
30 лет не срок по историческим меркам

не срок
но тенденция у россии к развалу уже 100 лет как
частями отваливаются куски потом она их опять собирает
потом бац еще больше отваливается она опять по крупицам их собирает теряя население и экономику
потом опять бац....
агония империи на наших глазах
рим и византия также кончались
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
57
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 15:38
#19
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Цитата:
abaika95:

Пусть так, возможно, полагаю это проблема политического руководства страны и каждого россиянина в частности, нам главное свою государственность не потерять, предпосылок хватает, и не воевать с детьми и стариками не титульной наружности, вести себя достойно, Великие Ханы предпочли жить в мире с соседом, часть сброда конечно не приняла эту волю
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1266
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 16:41
#20
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Цитата:
ОГПУ:
30 лет не срок

Хоть 30,хоть 300... Когда русского Ваньку/Митьку любил и уважал царь? Пушечное мясо,холоп.. Никто никогда не ценил и не ценит. Как гнили в окопах,так и гниют. Но молится на царя забывают.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
57
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 16:52
#21
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Цитата:
Сабыр:

Натура такая у людей, исторически так сложилось, даже Китай не связывается ибо ну его на фиг, не буди лихо и все такое, торгует себе потихоньку и ладно, нам лучше повышать привлекательность Казахстана, чтобы те же Россияне приезжали и восхищались какие в Торгае стада чистопородных овец, лошадей, крс, какая качественная кожа которой обивают салоны ролсройсов и БМВ, шьют итальянскую обувь, какая сортовая пшеница на Костанайщине, и какая качественная сборка KIA, лучше чем в Корее и т.д, какой качественный металлопрокат лучше чем круппметалл, и рейнметал вместе взятые, какие красивые там люди в Казахстане
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