Отправлено: - 20:17

ACROS:

Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.

Цитата:А как насчёт законности? Разве может одна и та же услуга иметь две цены. Тут Добринцов говорил, что можно было бы снизить цены за наличный расчёт, потому что уходит комиссия банков, но это запрещёно уж не знаю кем. И по идее один тенге хоть наличный, хоть безналичный должен иметь одну стоимость, а тут получается две. Если налоговики не умеют работать и посчитать примерный пассажирооборот при чём здесь пассажиры? На мой взгляд это совершенно незаконная вещь