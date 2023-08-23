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≡ Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47407
Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
Отправлено: 23.08.23 - 18:49
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Неопределенный срок внедрения дифференциального тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, о котором говорили ранее, стал ясным. Его введут уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба акима Рудного.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8141
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 18:49
#1
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---У нас 40 рублей - хоть нал , хоть карта , хоть перевод . Для детей и взрослых одинаково .У пенсов есть проездной на месяц - не уточнял .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2525
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:17
#2
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Там какие то невнятные доводы приводили в пользу дифтарифа, в чём смысл дискриминации наличных денег я так и не понял. По идее платёжные средства в государстве должны быт равнозначны.Получается так , что на самом деле за проезд хватает 100 тенге, на остальные 90 тенге(в Костанае)или 50 тенге( в Рудном) государство в лице Алем Пэй просто грабит пассажира.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1366
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:23
#3
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Цитата:
Гога:
---У нас 40 рублей

Это 200 нашими! За такие деньги за рулём автобуса должен сидеть сам Путин! При вашей то пенсии и зарплатах...
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8141
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:37
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ь сам Путин!

----А без Путина никак не обойдетесь ? Про солярку ответы читайте .
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4513
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:53
#5
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Цитата:
saba:
в чём смысл



Идеология перевода оплаты за проезд у властей: - налоговая не может посчитать прибыль и реальный вал денег при перевозках пассажиров и соответственно - налоги в казну.
Уменьшая стоимость проезда за безнал почти на треть ( что очень много) и как бы стимулируя горожан перейти на безналичную оплату ( который мгновенно отражается в фискальной памяти валидаторов и прочих контролирующих приборов, что затруднительно или почти нереально при НАЛИЧНОЙ оплате), мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.
Это вопросы: - оборота денег; тарифов; цены билета; налогов; бюджетного субсидирование стоимости проезда и так далее.
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2525
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 20:17
#6
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Цитата:
ACROS:
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.

А как насчёт законности? Разве может одна и та же услуга иметь две цены. Тут Добринцов говорил, что можно было бы снизить цены за наличный расчёт, потому что уходит комиссия банков, но это запрещёно уж не знаю кем. И по идее один тенге хоть наличный, хоть безналичный должен иметь одну стоимость, а тут получается две. Если налоговики не умеют работать и посчитать примерный пассажирооборот при чём здесь пассажиры? На мой взгляд это совершенно незаконная вещь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2525
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 20:23
#7
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Цитата:
ACROS:
мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.

Хотели прижучить автобусников , а получилось простых граждан? Дифферинцированный тариф по моему возможен в одном случае, когда государство устанавливает льготы для определённой категории граждан. А тут получается имеешь карту, ты гражданин. а не имеешь полугражданин?
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l
§ leoevgenij
(Пользователи)
Регистрация:
26.05.14
Сообщений:
29
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 24.08.23 - 00:19
#8
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Был в Астане в прошлом месяце, там хватает 90 тенге за проезд по обычному тарифу, автобусы с кондиционером и usb-выходы даже есть для подзарядки гаджетов если нужно, водители опрятные, автобусы новые, чистые..ну Рудный это как Лас-Вегас в Америке, наверное, больше объяснений не вижу завышенному тарифу в городе который за час пешком можно обойти. :-$
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6268
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 24.08.23 - 07:55
#9
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Налоговая сама не знает как посчитать прибыльность вот и выдумывает. Как-то очень давно явились пятером холерных мордоворотов и пытались устроить хронометраж, так и просидели в магазине весь день. А когда народ подтянулся после работы проверяющих след простыл, они в пять вечера ещё свалили домой.
Когда страну грабили и вывозили за кордон, органы госдоходов предпочитали бороться со старушками на базаре и мелкими лавочниками
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
16
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 24.08.23 - 16:36
#10
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А меня заинтересовало разделение детей и лиц, что сейчас появилась такая классификация ?
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