День города, акимы небось упиваются гордостью, какие мы молодцы, и фонтаны установили, и башню с часами покрасили, и певца прошлогоднего позвали, и салют забабахали, такого праздника жители Костаная в своих деревнях отродясь не видели. Читать новость
1) туалеты на день города и на другие массовые празднества-нужны в обязательном порядке, непонятно почему акимат до сих пор не озаботился этим моментом 2) сцена по аль фараби, в чем суть притензии? куда ее должны воткнуть? перед областным акиматом? вообще не удобно учитывая что люди стоящие по бокам улицы (со стороны марта и со стороны драм театра) вообще нихрина не увидят тогда сейчас как ставят сцену это самый выигрышный вариант из всех, заполняемость площади идет с одной стороны (со стороны марта) и вся территории площади получается задействована по распределению масс 3) мусорные контейнеры-не вижу смысла мусора визуально мало от людей было самые мусорные места это шашлычная зона но там у каждой палатки свой мусорный контейнер куда люди скидывали салфетки в других местах мусорные контейнеры зачем? справлялись вполне себе и мелкие урны а тем кому плевать куда кидать обертки и на мусорные контейнеры плевать будет он насвинячит и при них 4) На такие деньжищи можно было и больницу построить-старое нытье отменить салют, отменить концерт, отменить гуляние и построить больницу-понесётся нытье что развлечений в городе мало, власть не создает никаких праздников, зажали салют людям, бла-бла-бла причем первым же ныть будет сам ильяс 5) В том году, конечно, получше был-парадокс, всегда любое гуляние хуже чем в прошлом году.
и 6)акимату бы предусмотреть сидячие места на площади, нет не стулья, банально лавки длинные поставить вдоль областного акимата, к середине концерта люди постарше уже чуть ли не на кортах сидели по углам, на парапетах, на лестницах потому что даже присесть абсолютно негде лавки в парке все забиты от чего много народа устав стоять просто уходило с площади домой в плохом настроении)
Немного грустно оттого что в год столетия города я уже учился в школе, а человек только родился. Насчёт статьи и ещё разных мнений высказанных автором до этого. Человек активно рвётся в политику, делая свой актив на критике власти. Что же это обычный приём. На мой взгляд нынешний аким города несколько выделяется в лучшую сторону на фоне прежних безликих личностей полностью подавленных акимами области. Не скажу , что совсем хорошо, но пока ещё трепыхается. То что площадь не пригодна для подобных массовых это понятно, но я как то был в Москве на Васильевском спуске на каком то грандиозном концерте, то были абсолютно такие же проблемы что и у нас только масштаб побольше. Для гуляний нужно наверное какое нибудь поле как на Вудстоке.
Я предлагаю для Ильяса партийную программу. Мы против любой дискриминации Правильное питание это запрет на свободу питания Курильщики-это тоже граждане РК Нет засилью сторонников чистоты, я имею право на один законный харчок Если нет общественных туалетов. я имею право на кусты
60 тысяч наверное на все мероприятия за неделю. Ну сам факт того, что Марат за цветочки второй год оправдывается и с машинками в сити борется, говорит об уровне его компетенции. Кумар рулит стройками и мегапроектами. Начальник ЖКХ курирует дороги, мусор, автобусы и коммуналку, а Марату остаются цветочки и машинки)))
Ильяс: Ну сам факт того, что Марат за цветочки второй год оправдывается и с машинками в сити борется, говорит об уровне его компетенции
у автора видно какой то пунктик на тему городского акимата либо он просто не шибко понимает как и что устроено что должен городской мэр делать если уровень критиканства у наших жителей и писак это плохо высаженные цветочки и машинки в сити центре?)) снег зимой убрал цветы летом высадил машинки потихоньку выгоняет из центра новые ларьки ставит дороги ремонтируются (жкх такто акиму города подчиняется) остановки новые ставят фонтаны построили парк обновили а заводы, больницы и инвест проекты логично что в ведении областного начальника иначе он чем тогда заниматься должен? завод в лисаковске новый захотят строить кумар туда полетит светить лицом что это его заслуга ( отчасти навярнка так и есть)
так понял салют был под песню с названием "я - казах"? Оригинально конечно)) позаимствовали опыт певца соседней страны с названием "я русский"? которую лично я считаю апофеозом национализма..ну, народу зашло, это главное..Считаю что под салют нужна просто обычная музыкальная композиция без всякого потайного смысла, либо песня должна отражать тему праздненства, значит о Костанае что-то можно было бы включить, ну тут как говорится "кто кормит девушку тот её и танцует"
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