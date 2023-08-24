Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Читать новость
Альбрехт Венцель Эусебиус фон Валленштейн-имперский генералиссимус и адмирал флота чешского происхождения, выдающийся полководец Тридцатилетней войны, командир наемников императора. Валленштейн был уволен с военной службы 13 августа 1630 года после того, как императора Священной Римской империи Фердинанда II стали беспокоить амбиции генералиссимуса. Однако несколько поражений от протестантских армий вынудили императора Фердинанда вновь призвать Валленштейна на военную службу, что позволило переломить ход войны в пользу императора. Недовольный тем, как император отнёсся к нему, Валленштейн стал рассматривать возможность союза с протестантами. Однако он был убит одним из должностных лиц армии по имени Уолтер Деверё.
как в любой теории заговора будь то убийство кеннеди, уотергейт, 11 сентября, взрывы домов 1999 или отравление навального возникают тонны фактов, несостыковок которые могут сбить с толку своей нелогичной или (парадокс) как раз таки своей выстроенной логичностью происходящего
в любой теории заговора все сразу понятно задним числом когда как до происходивших событий все казалось рандомом любой заговор натыкается на проблему восприятия где непонятно это все заранее было продумано до точнейших мелочей или это ошибка на ошибке которыми просто выгодно пользуются те кто это затевал выдавая нам теперь это как свой тонкий выстроенный план) отличный пример такого понимания был показан в серии "южного парка" про заговор 11 сентября где мальчишки натыкаться на расследователя который "раскрыл всю правду про атаки" и докопался до того что это буш стоит за провокацией, этого расследователя с мальчишками берут в плен сотрудники белого дома и убивают прям там же а мальчики успевают "ловко" убежать из лап охраны и везде начинают рассказывать что это буш стоит за терактом пока на улице города они нечайно не натыкаются на того самого живого расследователя))) и у мальчиков возникает диссонанс так это буш стоит за атаками или он просто ловко пытается подыграть тем кто не верит в атаки арабов чтобы казаться зловещим геостратегом умеющим выстраивать сложные ходы а не балбесом позволившим врагам устроит самый страшный теракт в истории)) вот и сейчас нас либо водят за нос с этой смертью либо просто пытаются показать что у путина все схвачено
ну и опять же всплывают фразы путина "хотели бы убить-убили бы" это про отравление трусов навального..... и "все могу простить но никогда не прощу предательство"
и фот что мы знаем сейчас из москвы взлетели два самолета пригожина один приземлился в питере другой взорвался два командира частной армии летели одним Бортом и оба якобы погибли кто летел во втором самолете так и не рассказывают на этом все)
- Многие провагнеровские каналы пишут, что Пригожин «будет лучшим в Аду».А я думаю, он там будет главным лохом. Типа будет подходить условный Гитлер к его котлу и говорить: ты правда поверил Путину? Я много ошибок совершил, но такой тупости даже я бы не сделал.
Не мытьем так катаньем Россия победит, слишком большая страна, слишком большая история, хорошо это или плохо думаю бесполезно судить, однозначно победит и наш Президент это знает, поэтому искренне, по братски оказывает помощь, и символически открыт памятник Александру Невскому в Алматы, борьба будет видимо затяжная, Россия всегда отвечала оскалом на агрессию и во все времена давала сдачи, не без жертв конечно
ОГПУ: Не мытьем так катаньем Россия победит, слишком большая страна, слишком большая история, хорошо это или плохо думаю бесполезно судить, однозначно победит и наш Президент это знает, поэтому искренне, по братски оказывает помощь, и символически открыт памятник Александру Невскому в Алматы, борьба будет видимо затяжная, Россия всегда отвечала оскалом на агрессию и во все времена давала сдачи, не без жертв конечно
какой ценой? и нужна ли будет такая победа в итоге людям? Это касается обеих сторон конфликта.
А это что такая уж доблесть? Тем более на территории другой страны. Если бы защищали свою страну, то тогда есть оправдание, как у трёхсот спартанцев,а так?Цитата:
сайлау курманов: Если не покажут тело
Даже если и покажут, всё равно точно никто не узнает. У него тоже были двойники и уже один раз говорили , что в авиакатастрофе погиб в Конго. Точно только то , что в медиапространстве не покажется. Пока во всяком случае.
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