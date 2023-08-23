Отправлено: - 10:08

ПолиграфЪ Боярышников:

Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания...

Цитата:По городским маршрутам передвигаются небольшие новые автобусы, которые в осенне-зимний и весенние периоды зачастую переполнены и создают неудобства пассажирам. Возможно связано с учёбой студентов и.т.д. Редко ездию на автобусах, однако и в том году, в указанные периоды, те-же небольшие автобусы были переполнены пассажирами. Не знаю как будет в текущем году, возможно в часы пик увеличат количество автобусов или другие меры примут. В декабре 2021 года отмечал, как обычно процитирую самого себя.Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно узкий, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.Подробнее здесь: