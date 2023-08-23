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≡ Некорректное поведение водителя автобуса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47406
Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 23.08.23 - 17:22
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Сегодня 23 августа 2023 года, г. Костанае, находясь в маршрутном автобусе 38, за номером 139 AF, кодом 10 нашего региона, под управлением молодого водителя, стал свидетелем конфликта между пассажиром и водителем автобуса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6268
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 23.08.23 - 17:22
#1
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Вроде ясно написано чтобы водителей автобусов не отвлекали по пустякам, а тут приставучим старикам дома не сидится и вопросы много задают. Ваше дело платить за проезд и никому не мешать.
Понятно!?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1366
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 23.08.23 - 17:42
#2
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Цитата:
Указанный водитель во время движения был в наушниках и с кем-то разговаривал, тем самым отвлекаясь,

Источник:

Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания.Видимо руководство автопарков поощряет их за это
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
620
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 23.08.23 - 22:21
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
повально все водители автобусов

Не соглашусь. Иногда приходится ездить на 24 маршруте - к ним нареканий нет. Молодцы мужики. А вот 13 - вообще шляпа
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2525
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 09:33
#4
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Я с недавнего времени стал ездить на автобусах, тоже заметил немного пренебрежение правилами. не у всех конечно. Когда я возил кого то в такси, я не ездил так как будто еду я сам. Элементарно, правда этому особо не учат в автошколах, даже если ты не водитель общественного транспорта, ты в ответе за тех, кто с тобой в машине. А когда у тебя за спиной 40-50 человек ответственность возрастает многократно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4253
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 09:52
#5
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Цитата:
vofkakst:
Не соглашусь. Иногда приходится ездить на 24 маршруте - к ним нареканий нет. Молодцы мужики. А вот 13 - вообще шляпа


В последнее время, в СМИ достаточно нареканий со стороны пассажиров, в части касающихся вопросов допущения водителями грубости. В том числе и в народных новостях публикуются отдельные заметки. Скорее всего, в первую очередь зависит от культуры поведения конкретных водителей и учинения должного спроса со стороны их руководителей.

Если на одном маршруте, как вы отмечаете, нареканий и претензий к водителям нет. Значит вопросам взаимопонимания, взаимоотношения с пассажирами и в целом культуре поведения водителей автобусов уделяют должное внимания.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13850
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 10:07
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания.

это их внутренняя связь на маршруте
они предупреждают напарников об заторах, дтп, и гаишниках стоящих на дорогах
также время фиксируют когда когда с какой остановки выехал чтобы либо ускориться либо подождать


Цитата:
стал свидетелем конфликта между пассажиром и водителем автобуса.

Источник:


это ладно я тут раз за разом попадаю на водил которые между собой гавкаются как собаки
подъезжают друг к другу на перекрестке один открывает дверь переднюю другой в окошко водительское вылазит и матерят друг друга
а пассажиры двух салонов должны это слушать
не спорю иногда это даже интересно))
особенно когда после перепалки начинается байга с другим автобусом а ты болеешь за своего водилу))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4253
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 10:08
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания...


По городским маршрутам передвигаются небольшие новые автобусы, которые в осенне-зимний и весенние периоды зачастую переполнены и создают неудобства пассажирам. Возможно связано с учёбой студентов и.т.д. Редко ездию на автобусах, однако и в том году, в указанные периоды, те-же небольшие автобусы были переполнены пассажирами. Не знаю как будет в текущем году, возможно в часы пик увеличат количество автобусов или другие меры примут. В декабре 2021 года отмечал, как обычно процитирую самого себя.

Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно узкий, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.

Подробнее здесь:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6268
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 14:08
#8
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ни предупреждают напарников об заторах, дтп, и гаишниках стоящих на дорогах
И всё вы знаете, везде умеете, да вам в акимате сидеть надо, командовать. Надо выбрать вас Акимом, мы даже забудем про отруби которые сыпались с дырявого мешка и указало дорожку к вашему дому :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2525
Re: Некорректное поведение водителя автобуса
Отправлено: 24.08.23 - 14:31
#9
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Цитата:
abaika95:
это их внутренняя связь на маршруте

автобусники не дальнобойщики, нет у них такой связи. Да и без надобности такая в Костанае, пробки с заторами для них не помеха, с нарушением правил объедут, а гаишники тормозят автобусы только во время рейдов
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