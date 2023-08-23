Сегодня 23 августа 2023 года, г. Костанае, находясь в маршрутном автобусе 38, за номером 139 AF, кодом 10 нашего региона, под управлением молодого водителя, стал свидетелем конфликта между пассажиром и водителем автобуса. Читать новость
Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания.Видимо руководство автопарков поощряет их за это
Я с недавнего времени стал ездить на автобусах, тоже заметил немного пренебрежение правилами. не у всех конечно. Когда я возил кого то в такси, я не ездил так как будто еду я сам. Элементарно, правда этому особо не учат в автошколах, даже если ты не водитель общественного транспорта, ты в ответе за тех, кто с тобой в машине. А когда у тебя за спиной 40-50 человек ответственность возрастает многократно.
vofkakst: Не соглашусь. Иногда приходится ездить на 24 маршруте - к ним нареканий нет. Молодцы мужики. А вот 13 - вообще шляпа
В последнее время, в СМИ достаточно нареканий со стороны пассажиров, в части касающихся вопросов допущения водителями грубости. В том числе и в народных новостях публикуются отдельные заметки. Скорее всего, в первую очередь зависит от культуры поведения конкретных водителей и учинения должного спроса со стороны их руководителей.
Если на одном маршруте, как вы отмечаете, нареканий и претензий к водителям нет. Значит вопросам взаимопонимания, взаимоотношения с пассажирами и в целом культуре поведения водителей автобусов уделяют должное внимания.
ПолиграфЪ Боярышников: Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания.
это их внутренняя связь на маршруте они предупреждают напарников об заторах, дтп, и гаишниках стоящих на дорогах также время фиксируют когда когда с какой остановки выехал чтобы либо ускориться либо подождать
Цитата:
стал свидетелем конфликта между пассажиром и водителем автобуса.
это ладно я тут раз за разом попадаю на водил которые между собой гавкаются как собаки подъезжают друг к другу на перекрестке один открывает дверь переднюю другой в окошко водительское вылазит и матерят друг друга а пассажиры двух салонов должны это слушать не спорю иногда это даже интересно)) особенно когда после перепалки начинается байга с другим автобусом а ты болеешь за своего водилу))
ПолиграфЪ Боярышников: Замете,повально все водители автобусов двигающихся по городским маршрутам сидят в наушниках и болтают бесконечно с кем то..а на безопасность пассажиров ноль внимания...
По городским маршрутам передвигаются небольшие новые автобусы, которые в осенне-зимний и весенние периоды зачастую переполнены и создают неудобства пассажирам. Возможно связано с учёбой студентов и.т.д. Редко ездию на автобусах, однако и в том году, в указанные периоды, те-же небольшие автобусы были переполнены пассажирами. Не знаю как будет в текущем году, возможно в часы пик увеличат количество автобусов или другие меры примут. В декабре 2021 года отмечал, как обычно процитирую самого себя.
Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно узкий, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.
ни предупреждают напарников об заторах, дтп, и гаишниках стоящих на дорогах И всё вы знаете, везде умеете, да вам в акимате сидеть надо, командовать. Надо выбрать вас Акимом, мы даже забудем про отруби которые сыпались с дырявого мешка и указало дорожку к вашему дому
автобусники не дальнобойщики, нет у них такой связи. Да и без надобности такая в Костанае, пробки с заторами для них не помеха, с нарушением правил объедут, а гаишники тормозят автобусы только во время рейдов
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