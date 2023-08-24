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≡ Трехлетняя девочка выпала из окна в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47406
Трехлетняя девочка выпала из окна в Костанае
Отправлено: 24.08.23 - 14:11
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Несчастный случай произошел 22 августа в 13:30 в 9 микрорайоне в пятиэтажном доме. Девочка 2019 года рождения выпала из окна третьего этажа. Происшествие случилось, когда ребенок остался один без присмотра взрослых.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6268
Re: Трехлетняя девочка выпала из окна в Костанае
Отправлено: 24.08.23 - 14:11
#1
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Какая беспечность, сердце болит за таких родоков, это все из-за пластиковых окон, раньше никогда дети не падали, а теперь какой-то кошмар
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