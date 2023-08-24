Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...

Отправлено: - 12:12

как в любой теории заговора будь то убийство кеннеди, уотергейт, 11 сентября, взрывы домов 1999 или отравление навального возникают тонны фактов, несостыковок которые могут сбить с толку своей нелогичной или (парадокс) как раз таки своей выстроенной логичностью происходящего





в любой теории заговора все сразу понятно задним числом когда как до происходивших событий все казалось рандомом

любой заговор натыкается на проблему восприятия где непонятно это все заранее было продумано до точнейших мелочей или это ошибка на ошибке которыми просто выгодно пользуются те кто это затевал выдавая нам теперь это как свой тонкий выстроенный план)

отличный пример такого понимания был показан в серии "южного парка" про заговор 11 сентября где мальчишки натыкаться на расследователя который "раскрыл всю правду про атаки" и докопался до того что это буш стоит за провокацией, этого расследователя с мальчишками берут в плен сотрудники белого дома и убивают прям там же

а мальчики успевают "ловко" убежать из лап охраны и везде начинают рассказывать что это буш стоит за терактом пока на улице города они нечайно не натыкаются на того самого живого расследователя)))

и у мальчиков возникает диссонанс так это буш стоит за атаками или он просто ловко пытается подыграть тем кто не верит в атаки арабов чтобы казаться зловещим геостратегом умеющим выстраивать сложные ходы а не балбесом позволившим врагам устроит самый страшный теракт в истории)) вот и сейчас нас либо водят за нос с этой смертью либо просто пытаются показать что у путина все схвачено



ну и опять же всплывают фразы путина "хотели бы убить-убили бы" это про отравление трусов навального..... и "все могу простить но никогда не прощу предательство"



и фот что мы знаем сейчас

из москвы взлетели два самолета пригожина

один приземлился в питере другой взорвался

два командира частной армии летели одним Бортом и оба якобы погибли

кто летел во втором самолете так и не рассказывают

на этом все)