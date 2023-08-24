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Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47405
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 259
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 11:31
Собаке собачья смерть!
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 11:49
Жаль, хороший боец был, честный, отважный.
Да, безусловно преступник, но такой, который заслуживает Уважения.
Жаль, что свои же крысы его уничтожили, а не погиб на поле боя..
Да, безусловно преступник, но такой, который заслуживает Уважения.
Жаль, что свои же крысы его уничтожили, а не погиб на поле боя..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13850
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 11:53
Альбрехт Венцель Эусебиус фон Валленштейн-имперский генералиссимус и адмирал флота чешского происхождения, выдающийся полководец Тридцатилетней войны, командир наемников императора. Валленштейн был уволен с военной службы 13 августа 1630 года после того, как императора Священной Римской империи Фердинанда II стали беспокоить амбиции генералиссимуса. Однако несколько поражений от протестантских армий вынудили императора Фердинанда вновь призвать Валленштейна на военную службу, что позволило переломить ход войны в пользу императора. Недовольный тем, как император отнёсся к нему, Валленштейн стал рассматривать возможность союза с протестантами. Однако он был убит одним из должностных лиц армии по имени Уолтер Деверё.
просто исторический факт
просто исторический факт
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 11:53
Комментарий проходит проверку.
Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области
Отправлено: 24.08.23 - 12:10
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13850
Re: Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета,...
Отправлено: 24.08.23 - 12:12
как в любой теории заговора будь то убийство кеннеди, уотергейт, 11 сентября, взрывы домов 1999 или отравление навального возникают тонны фактов, несостыковок которые могут сбить с толку своей нелогичной или (парадокс) как раз таки своей выстроенной логичностью происходящего
в любой теории заговора все сразу понятно задним числом когда как до происходивших событий все казалось рандомом
любой заговор натыкается на проблему восприятия где непонятно это все заранее было продумано до точнейших мелочей или это ошибка на ошибке которыми просто выгодно пользуются те кто это затевал выдавая нам теперь это как свой тонкий выстроенный план)
отличный пример такого понимания был показан в серии "южного парка" про заговор 11 сентября где мальчишки натыкаться на расследователя который "раскрыл всю правду про атаки" и докопался до того что это буш стоит за провокацией, этого расследователя с мальчишками берут в плен сотрудники белого дома и убивают прям там же
а мальчики успевают "ловко" убежать из лап охраны и везде начинают рассказывать что это буш стоит за терактом пока на улице города они нечайно не натыкаются на того самого живого расследователя)))
и у мальчиков возникает диссонанс так это буш стоит за атаками или он просто ловко пытается подыграть тем кто не верит в атаки арабов чтобы казаться зловещим геостратегом умеющим выстраивать сложные ходы а не балбесом позволившим врагам устроит самый страшный теракт в истории)) вот и сейчас нас либо водят за нос с этой смертью либо просто пытаются показать что у путина все схвачено
ну и опять же всплывают фразы путина "хотели бы убить-убили бы" это про отравление трусов навального..... и "все могу простить но никогда не прощу предательство"
и фот что мы знаем сейчас
из москвы взлетели два самолета пригожина
один приземлился в питере другой взорвался
два командира частной армии летели одним Бортом и оба якобы погибли
кто летел во втором самолете так и не рассказывают
на этом все)
в любой теории заговора все сразу понятно задним числом когда как до происходивших событий все казалось рандомом
любой заговор натыкается на проблему восприятия где непонятно это все заранее было продумано до точнейших мелочей или это ошибка на ошибке которыми просто выгодно пользуются те кто это затевал выдавая нам теперь это как свой тонкий выстроенный план)
отличный пример такого понимания был показан в серии "южного парка" про заговор 11 сентября где мальчишки натыкаться на расследователя который "раскрыл всю правду про атаки" и докопался до того что это буш стоит за провокацией, этого расследователя с мальчишками берут в плен сотрудники белого дома и убивают прям там же
а мальчики успевают "ловко" убежать из лап охраны и везде начинают рассказывать что это буш стоит за терактом пока на улице города они нечайно не натыкаются на того самого живого расследователя)))
и у мальчиков возникает диссонанс так это буш стоит за атаками или он просто ловко пытается подыграть тем кто не верит в атаки арабов чтобы казаться зловещим геостратегом умеющим выстраивать сложные ходы а не балбесом позволившим врагам устроит самый страшный теракт в истории)) вот и сейчас нас либо водят за нос с этой смертью либо просто пытаются показать что у путина все схвачено
ну и опять же всплывают фразы путина "хотели бы убить-убили бы" это про отравление трусов навального..... и "все могу простить но никогда не прощу предательство"
и фот что мы знаем сейчас
из москвы взлетели два самолета пригожина
один приземлился в питере другой взорвался
два командира частной армии летели одним Бортом и оба якобы погибли
кто летел во втором самолете так и не рассказывают
на этом все)
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