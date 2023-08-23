Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС России. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz.
таноми52: Давно так своё омерзение и гадливость по отношению к России не проявлял! Я уж сомневаться было в нём начала...
а как по другому реагировать сейчас на все новости из россии?)) сомневаться во мне не надо я если вступил с марусичем в спор на тему империализма сша это не значит что я автоматом за россию стал россия сейчас ведет себя прям прям прям прям как показывали ее последние 15 лет в американских видеоиграх и кино) какието полоумные диктаторы полевые командиры боевики и террор
maxsaf: Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
теперь это на очень долгое время станет теорией заговора номер 1 в постсоветской истории россии жив ли пригожин инсценировав свою смерть или реально умер? взрывы домов 1999,отарвление навального и клоны путина отходят на второй план теперь)
В ситуации с мятежом Пригожина для меня были удивительны два момента. Первый как он решился на такое, второй как Путин его отпустил? А сейчас удивления стало гораздо меньше, всё стало на свои места, и дата подобрана символическая. ровно 2 месяца после мятежа. Альфа самец утвердил своё право на главенствующую роль в своём прайде. Теперь все , кто попытается сделать что то подобное поймут, что отсидеться в тюрьме на тёплых нарах не получится
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