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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.23 - 23:59
#8701
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Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС России. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 00:14
#8702
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Цитата:
maxsaf:
ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz.

Гнать то не надо..
Все нормальные люди знают, что просто так Пригожин ничего не делает.
Его уже сколько раз убивали не только в Украине..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 00:25
#8703
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Цитата:
111:
Его уже сколько раз убивали не только в Украине..

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 07:58
#8704
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Цитата:
maxsaf:
Председатель

Жаль конечно, мне этот безпальцый нравился..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 07:58
#8705
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Хотя..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 09:16
#8706
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Пока я гулял вчера в парке, столько приятных новостей..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 09:37
#8707
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На Западе то как пишут с утречка



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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 09:52
#8708
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Грей зоне обсуждают, наверно точно погиб.
Жаль


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 10:14
#8709
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Цитата:
таноми52:
Давно так своё омерзение и гадливость по отношению к России не проявлял! Я уж сомневаться было в нём начала...

а как по другому реагировать сейчас на все новости из россии?))
сомневаться во мне не надо я если вступил с марусичем в спор на тему империализма сша это не значит что я автоматом за россию стал
россия сейчас ведет себя прям прям прям прям как показывали ее последние 15 лет в американских видеоиграх и кино)
какието полоумные диктаторы
полевые командиры
боевики и террор
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 10:17
#8710
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Цитата:
maxsaf:
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



теперь это на очень долгое время станет теорией заговора номер 1 в постсоветской истории россии
жив ли пригожин инсценировав свою смерть или реально умер?
взрывы домов 1999,отарвление навального и клоны путина отходят на второй план теперь)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 10:39
#8711
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Цитата:
abaika95:
россия сейчас ведет себя прям

Это да.. Опять Zомбанутым подкинули разговоров по пьяне :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 10:51
#8712
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В ситуации с мятежом Пригожина для меня были удивительны два момента. Первый как он решился на такое, второй как Путин его отпустил? А сейчас удивления стало гораздо меньше, всё стало на свои места, и дата подобрана символическая. ровно 2 месяца после мятежа. Альфа самец утвердил своё право на главенствующую роль в своём прайде. Теперь все , кто попытается сделать что то подобное поймут, что отсидеться в тюрьме на тёплых нарах не получится
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 10:56
#8713
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Цитата:
saba:
Альфа самец утвердил своё право

Моль всемогущая и очень злопамятная :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:02
#8714
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Цитата:
111:
Жаль конечно

Ну вот, а ты сразу "гнать". Разберись сначала...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2522
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.08.23 - 11:16
#8715
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Трудная участь теперь у артистов Вики Цыгановой и Шнура. Куда теперь деть свои песни в честь Вагнера?Запутали, охмурили проклятые!! Куда как проще Денису Майданову " Сарматушка" никогда не предаст
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