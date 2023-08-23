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≡ Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47402
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
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В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26028
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:04
#45
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Цитата:
111:
Кстати, где твой родной дом?

Мой, в Ново-Ильиновке.
Ты его фотал... :lol: ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
434
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:21
#46
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111:
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..[/quot....

.....коренное население проживает на месте и намеренно его не истребляли в отличии от америк в особенной степени северной как индейцев истребляли.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1366
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:22
#47
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Цитата:
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна

Источник:

За какие героические поступки такие вот коврижки?Если работал.. так он за это получал немалую зарплату. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.Дедушка проработал в управлении железной дороги и они были не в восторге от такого руководителя
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1366
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:29
#48
Комментарий проходит проверку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
434
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:31
#49
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Цитата:
111:
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом


.....ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции.Дома и квартиры были ведомственные если работаешь в организации то живёшь увольняешься тогда освобождаешь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
434
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 23:34
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
. Моя бабушка всю жизнь проработала на вокзале диктором.

....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29362
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:44
#51
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции

Ну..
Вот и начинается..
Он хороший, просто бояре плохие...
Так и живем..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18173
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 23:55
#52
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....в какие годы твоя бабушка работала директором вокзала я её должен знать.

Диктором :lol:
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