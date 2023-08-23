Отправлено: - 23:31

111:

Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом

Цитата:.....ты здесь сказки не рассказывай он никак не мог отобрать это не в вего компетенции.Дома и квартиры были ведомственные если работаешь в организации то живёшь увольняешься тогда освобождаешь.