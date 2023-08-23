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Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
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Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:08
Цитата:
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..
Примерно как если бы зэки и бандиты, воюющие сейчас с России, захватили Украину, всех уничтожили б и остались там жить..
Одна и та же история..
maxsaf:
Чуть больше 150 лет
Чуть больше 150 лет
У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..
Примерно как если бы зэки и бандиты, воюющие сейчас с России, захватили Украину, всех уничтожили б и остались там жить..
Одна и та же история..
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:10
Цитата:
-----Врешь как всегда - в 1991 тебе было ---21 год .Надеюсь не удалять . А теперь отключаюсь . Противно гадости здесь обсуждать .111 не по той ветке срулил .Противно .
111:
В 15 лет чего не мог, того не мог!
В 15 лет чего не мог, того не мог!
-----Врешь как всегда - в 1991 тебе было ---21 год .Надеюсь не удалять . А теперь отключаюсь . Противно гадости здесь обсуждать .111 не по той ветке срулил .Противно .
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:13
Тут вообще-то про ЖД и переименования, остальное - лишнее. Мое мнение - зря людям проблемы с документами создали ономасты.
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:14
Цитата:
При чем тут 91й?
Все началось еще в 1985м.
В 91м война закончилась..
Гога:
в 1991 тебе было ---21 г
в 1991 тебе было ---21 г
При чем тут 91й?
Все началось еще в 1985м.
В 91м война закончилась..
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:16
Цитата:
Едешь по Астане: чьё это - это папино, а это чьё - а это мамина.
Ну КТО то же позволял ему всё это делать ??
Русская поговорка: - "рыба гниёт с головы"
saba:
у нас был уже деятель новой формации, великий реформатор КТЖ, великий менеджер всего Казахстана
у нас был уже деятель новой формации, великий реформатор КТЖ, великий менеджер всего Казахстана
Едешь по Астане: чьё это - это папино, а это чьё - а это мамина.
Ну КТО то же позволял ему всё это делать ??
Русская поговорка: - "рыба гниёт с головы"
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:19
Цитата:
А кто этот человек, в чье имя переименовывают, хоть советский и умный человек, учитель и литературовед Андрей Романович Чикатило, это не важно?
Может стоит иногда разобраться, в том человеке и за что его обязан я чтить, чтобы хотя бы элементарно знать, зачем или за что?
maxsaf:
Тут вообще-то про ЖД и переименования,
Тут вообще-то про ЖД и переименования,
А кто этот человек, в чье имя переименовывают, хоть советский и умный человек, учитель и литературовед Андрей Романович Чикатило, это не важно?
Может стоит иногда разобраться, в том человеке и за что его обязан я чтить, чтобы хотя бы элементарно знать, зачем или за что?
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:20
Цитата:
Сейчас проснётся дежурный АДМИН и ВСЁ тут по удаляет: - "...мол, не по теме гутарите и грубо выражаетесь..."
maxsaf:
Тут вообще-то про ЖД и переименования, остальное - лишнее.
Тут вообще-то про ЖД и переименования, остальное - лишнее.
Сейчас проснётся дежурный АДМИН и ВСЁ тут по удаляет: - "...мол, не по теме гутарите и грубо выражаетесь..."
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:22
Цитата:
Пожалуйста, разбирайся, только причем тут Украина и аборигены?
111:
А кто этот человек, в чье имя переименовывают,
А кто этот человек, в чье имя переименовывают,
Пожалуйста, разбирайся, только причем тут Украина и аборигены?
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:27
Цитата:
При том.
Что есть некоторые сравнения.
Каждый, каждый из советских людей, либо вас янки, уничтоживжих индейцев, либо из сегодняшних бандформирований, который уничтожают соседнюю страну, как когда то вы или неизвестно кто в Советском Союзе...
Неизвестно мне, кто уничтожил мою страну, мою Родину, раз все, как этот начальник были такими хорошими..
Ищу просто неизвестную составляющую, кто...
maxsaf:
только причем тут Украина и аборигены?
только причем тут Украина и аборигены?
При том.
Что есть некоторые сравнения.
Каждый, каждый из советских людей, либо вас янки, уничтоживжих индейцев, либо из сегодняшних бандформирований, который уничтожают соседнюю страну, как когда то вы или неизвестно кто в Советском Союзе...
Неизвестно мне, кто уничтожил мою страну, мою Родину, раз все, как этот начальник были такими хорошими..
Ищу просто неизвестную составляющую, кто...
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:32
Цитата:
За то что 33 года возглавлял КОД.
33 года - всё таки срок немалый, да и звание Казакстаннын Енбек Ерi-Герой Труда Казахстана - просто так не дают( заметил на груди значок "Алтын жулдыз").
Бородин - первый секретарь обкома партии, тоже немало проработал -22 года, тоже имеет звание Героя Труда и тоже его именем названа одна из улиц.
Так что: - всё путём и всё в норме.
111:
за что?
за что?
За то что 33 года возглавлял КОД.
33 года - всё таки срок немалый, да и звание Казакстаннын Енбек Ерi-Герой Труда Казахстана - просто так не дают( заметил на груди значок "Алтын жулдыз").
Бородин - первый секретарь обкома партии, тоже немало проработал -22 года, тоже имеет звание Героя Труда и тоже его именем названа одна из улиц.
Так что: - всё путём и всё в норме.
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:37
Цитата:
Если все вокруг не те - поищи в себе. И проблемы в КТЖ напрямую связаны с кражей отрубей - менталитетом
И развал союза скорее всего так же связан с отрубями. Растащили
[Исправлено: maxsaf, 23.08.2023 - 21:41]
111:
Ищу просто неизвестную составляющую, кто.
Ищу просто неизвестную составляющую, кто.
Если все вокруг не те - поищи в себе. И проблемы в КТЖ напрямую связаны с кражей отрубей - менталитетом
И развал союза скорее всего так же связан с отрубями. Растащили
[Исправлено: maxsaf, 23.08.2023 - 21:41]
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:42
Цитата:
Ну напомнило Назарбаева..
Теперь мне что, раз человек усидел в баях во власти более 30ти лет, поклоняться ему?
Сколько их там, усидевших во власти по 30, 40, 50 лет?
И как их называют сегодня?
А сидят они во власти, потому что у народа нет выбора, ему просто отрубают этот выбор..
ACROS:
За то что 33 года возглавлял КОД.
За то что 33 года возглавлял КОД.
Ну напомнило Назарбаева..
Теперь мне что, раз человек усидел в баях во власти более 30ти лет, поклоняться ему?
Сколько их там, усидевших во власти по 30, 40, 50 лет?
И как их называют сегодня?
А сидят они во власти, потому что у народа нет выбора, ему просто отрубают этот выбор..
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:48
И говорю я не просто так.
Мой отец и моя мать жд дорожники, и гонял я с ними, и шпалы тыкали, и на рабочих поездах таких гонял, где газулька слева под левой рукой, они еще рельсы как кран на полотно накидывают.
Отец бригадир
Мать штопала пути.
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..
Я это помню, мне 9 лет было..
И что?
Я теперь еще к тому же должен на него молиться, на того, кто у меня отобрал мой родной дом и пустил меня и сестренку по ветру?
Мой отец и моя мать жд дорожники, и гонял я с ними, и шпалы тыкали, и на рабочих поездах таких гонял, где газулька слева под левой рукой, они еще рельсы как кран на полотно накидывают.
Отец бригадир
Мать штопала пути.
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..
Я это помню, мне 9 лет было..
И что?
Я теперь еще к тому же должен на него молиться, на того, кто у меня отобрал мой родной дом и пустил меня и сестренку по ветру?
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:52
Дом у нас ведомственный был
кто у меня отобрал мой родной дом
----Родной дом - тот , который построили сами .
[Исправлено: Гога, 23.08.2023 - 18:54]
кто у меня отобрал мой родной дом
----Родной дом - тот , который построили сами .
[Исправлено: Гога, 23.08.2023 - 18:54]
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:54
Цитата:
Ты в 70м году построил дом сам?
Для меня дом моего рождения и детства самый родной и без разницы, строил ли я его с рождения или нет..
И жил я в нем с 1970го по 1979й.
А этот начальник, его у меня отобрал..
Кстати, где твой родной дом?
[Исправлено: 111, 23.08.2023 - 21:56]
Гога:
Родной дом - тот , который построили сами .
Родной дом - тот , который построили сами .
Ты в 70м году построил дом сам?
Для меня дом моего рождения и детства самый родной и без разницы, строил ли я его с рождения или нет..
И жил я в нем с 1970го по 1979й.
А этот начальник, его у меня отобрал..
Кстати, где твой родной дом?
[Исправлено: 111, 23.08.2023 - 21:56]
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