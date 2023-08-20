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Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
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