Отправлено: - 10:33

maxsaf:

Ну ты же не эту новость искал на

Цитата:Я ее не искал.Заголовок реклама, Казахстан опять втыкнул нам нож в спину, что то в этом роде, привлек.Так понятно?Надеюсь учить тебя не нужно, как статьи идут?