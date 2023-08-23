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≡ Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47402
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
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В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:08
#30
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Цитата:
maxsaf:
Чуть больше 150 лет

У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все..
Примерно как если бы зэки и бандиты, воюющие сейчас с России, захватили Украину, всех уничтожили б и остались там жить..
Одна и та же история..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8135
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:10
#31
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Цитата:
111:
В 15 лет чего не мог, того не мог!

-----Врешь как всегда - в 1991 тебе было ---21 год .Надеюсь не удалять . А теперь отключаюсь . Противно гадости здесь обсуждать .111 не по той ветке срулил .Противно .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18171
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:13
#32
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Тут вообще-то про ЖД и переименования, остальное - лишнее. Мое мнение - зря людям проблемы с документами создали ономасты.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:14
#33
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Цитата:
Гога:
в 1991 тебе было ---21 г

При чем тут 91й?
Все началось еще в 1985м.
В 91м война закончилась..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4513
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:16
#34
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Цитата:
saba:
у нас был уже деятель новой формации, великий реформатор КТЖ, великий менеджер всего Казахстана


Едешь по Астане: чьё это - это папино, а это чьё - а это мамина.
Ну КТО то же позволял ему всё это делать ??
Русская поговорка: - "рыба гниёт с головы"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:19
#35
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Цитата:
maxsaf:
Тут вообще-то про ЖД и переименования,

А кто этот человек, в чье имя переименовывают, хоть советский и умный человек, учитель и литературовед Андрей Романович Чикатило, это не важно?
Может стоит иногда разобраться, в том человеке и за что его обязан я чтить, чтобы хотя бы элементарно знать, зачем или за что?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4513
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:20
#36
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Цитата:
maxsaf:
Тут вообще-то про ЖД и переименования, остальное - лишнее.


Сейчас проснётся дежурный АДМИН и ВСЁ тут по удаляет: - "...мол, не по теме гутарите и грубо выражаетесь..."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18171
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:22
#37
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Цитата:
111:
А кто этот человек, в чье имя переименовывают,

Пожалуйста, разбирайся, только причем тут Украина и аборигены?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:27
#38
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Цитата:
maxsaf:
только причем тут Украина и аборигены?

При том.
Что есть некоторые сравнения.
Каждый, каждый из советских людей, либо вас янки, уничтоживжих индейцев, либо из сегодняшних бандформирований, который уничтожают соседнюю страну, как когда то вы или неизвестно кто в Советском Союзе...
Неизвестно мне, кто уничтожил мою страну, мою Родину, раз все, как этот начальник были такими хорошими..
Ищу просто неизвестную составляющую, кто...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4513
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 21:32
#39
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Цитата:
111:
за что?


За то что 33 года возглавлял КОД.
33 года - всё таки срок немалый, да и звание Казакстаннын Енбек Ерi-Герой Труда Казахстана - просто так не дают( заметил на груди значок "Алтын жулдыз").
Бородин - первый секретарь обкома партии, тоже немало проработал -22 года, тоже имеет звание Героя Труда и тоже его именем названа одна из улиц.
Так что: - всё путём и всё в норме.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18171
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:37
#40
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Цитата:
111:
Ищу просто неизвестную составляющую, кто.

Если все вокруг не те - поищи в себе. И проблемы в КТЖ напрямую связаны с кражей отрубей - менталитетом :lol:
И развал союза скорее всего так же связан с отрубями. Растащили :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.08.2023 - 21:41]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:42
#41
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Цитата:
ACROS:
За то что 33 года возглавлял КОД.

Ну напомнило Назарбаева..
Теперь мне что, раз человек усидел в баях во власти более 30ти лет, поклоняться ему?
Сколько их там, усидевших во власти по 30, 40, 50 лет?
И как их называют сегодня?
А сидят они во власти, потому что у народа нет выбора, ему просто отрубают этот выбор..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:48
#42
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И говорю я не просто так.
Мой отец и моя мать жд дорожники, и гонял я с ними, и шпалы тыкали, и на рабочих поездах таких гонял, где газулька слева под левой рукой, они еще рельсы как кран на полотно накидывают.
Отец бригадир
Мать штопала пути.
Дом у нас ведомственный был, конечная 11го, дом для жд дорожников, как только в семье пошел разлад, у нас по приказу этого Рубинштейна, отобрали просто дом..
Я это помню, мне 9 лет было..
И что?
Я теперь еще к тому же должен на него молиться, на того, кто у меня отобрал мой родной дом и пустил меня и сестренку по ветру?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8135
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:52
#43
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Дом у нас ведомственный был

кто у меня отобрал мой родной дом
----Родной дом - тот , который построили сами .

[Исправлено: Гога, 23.08.2023 - 18:54]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29357
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 21:54
#44
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Цитата:
Гога:
Родной дом - тот , который построили сами .

Ты в 70м году построил дом сам?
Для меня дом моего рождения и детства самый родной и без разницы, строил ли я его с рождения или нет..
И жил я в нем с 1970го по 1979й.
А этот начальник, его у меня отобрал..
Кстати, где твой родной дом?

[Исправлено: 111, 23.08.2023 - 21:56]
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