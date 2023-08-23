Отправлено: - 21:10

111:

В 15 лет чего не мог, того не мог!

Цитата:-----Врешь как всегда - в 1991 тебе было ---21 год .Надеюсь не удалять . А теперь отключаюсь . Противно гадости здесь обсуждать .111 не по той ветке срулил .Противно .