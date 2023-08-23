таноми52: Посвящён 70-летию окончания Корейской войны Специально к визиту союзников готовились. Русская делегация в шоке и в слезах.
на месте различных корейцев, суданцев, малийцев, иранцев и китайцев им надо максимально пользоваться своим положением и тем что россия сейчас "опущенный лох в классе" и доить ее на различные кредиты, нефть, газ и вооружение (впрочем что они и делают) ведь с позиции какого-нибудь мали получается так россия 30 лет бегала шестеркой за США плюнула на своих бывших друзей со времен ссср, на африку, южную америку, ближний восток, вьетнам вы нам не нужны! фу фу бомжи! мы вас кормили и тянули всю жизнь! разбирайтесь теперь сами а мы хотим жить красиво америка тут же зашла в эти страны и всех поставила на колени пока россия целовала ноги президентам и королям бегая по форумам и просясь во всякие 8ки-десятки и 20ки а сейчас когда россия попыталась показать голос отстаивая свои интересы ей тут же указали на ее место брысь собака ! твое место это давать нам газ по дешевке, мозги и брать кредиты! воевать тебе никто не разрешал! россия тут же вспомнила что у нее оказывается друзья были в африке и азии и побежала как побитая просить у тех поддержки ну а те не будь дураками сейчас поставят этого "лоха в классе" на бабки начнут доить да-да мы с тобой россиюшка с тобой, трубу тяни нам газовую только и покупать мы будем газ по своей цене а в ответ поддержка)))
когда ты был шестеркой у крутых и дерзких пацанов а сейчас тебя отправили в угол к ботанам и лохам вставать колен на их фоне конечно можно) но выглядит это еще омерзительнее и гаже
Два коммента к видео фрагмента концерта к 70-летию Корейской войны: Карачун. Шока и слёз русской делегации не заметил (хотя и невооружённым глазом было видно, что мужики впечатлены, у некоторых глаза увлажнены), но зато почему-то придрался к тексту песни (автор Олег Газманов), как будто корейцам не пофиг на это. А в чём Вы увидели корейскую "национальную музыкальную специфику" в российской музыке? С точностью наоборот: это корейцы переняли и применили здесь российскую манеру исполнения патриотических песен!
Абайка. Ну вот уж кому наплевать на все художественные особенности концерта! Зато какой повод потоптаться по России! Чего только эта фраза стоит:"когда ты был шестеркой у крутых и дерзких пацанов а сейчас тебя отправили в угол к ботанам и лохам вставать колен на их фоне конечно можно)но выглядит это еще омерзительнее и гаже" Давно так своё омерзение и гадливость по отношению к России не проявлял! Я уж сомневаться было в нём начала...
А с точки зрения обывателя, концерт проявил искреннюю симпатию северных корейцев к России, где-то даже показалось, что они любуются российскими войсками, воинами, деды которых когда-то освободили Северную Корею от японцев (Японские силы в Корее разгромила 25-я армия первого Дальневосточного фронта под командованием генерал-полковника Ивана Чистякова).
111: У вас вообще, ни Родины ни флага, истребили пришлые коренной народ и отобрали у них все.. Примерно как если бы зэки и бандиты, воюющие сейчас с России, захватили Украину, всех уничтожили б и остались там жить.. Одна и та же история..
Так то в Америках все - пришлые, кто-то раньше, кто-то позже
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