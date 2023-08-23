Отправлено: - 16:08

таноми52:

Посвящён 70-летию окончания Корейской войны Специально к визиту союзников готовились. Русская делегация в шоке и в слезах.

Цитата:на месте различных корейцев, суданцев, малийцев, иранцев и китайцев им надо максимально пользоваться своим положением и тем что россия сейчас "опущенный лох в классе" и доить ее на различные кредиты, нефть, газ и вооружение (впрочем что они и делают)ведь с позиции какого-нибудь мали получается такроссия 30 лет бегала шестеркой за СШАплюнула на своих бывших друзей со времен ссср, на африку, южную америку, ближний восток, вьетнамвы нам не нужны! фу фу бомжи! мы вас кормили и тянули всю жизнь! разбирайтесь теперь сами а мы хотим жить красивоамерика тут же зашла в эти страны и всех поставила на колени пока россия целовала ноги президентам и королям бегая по форумам и просясь во всякие 8ки-десятки и 20киа сейчас когда россия попыталась показать голос отстаивая свои интересы ей тут же указали на ее местобрысь собака ! твое место это давать нам газ по дешевке, мозги и брать кредиты!воевать тебе никто не разрешал!россия тут же вспомнила что у нее оказывается друзья были в африке и азии и побежала как побитая просить у тех поддержкину а те не будь дураками сейчас поставят этого "лоха в классе" на бабкиначнут доитьда-да мы с тобой россиюшка с тобой, трубу тяни нам газовую только и покупать мы будем газ по своей цене а в ответ поддержка)))когда ты был шестеркой у крутых и дерзких пацанова сейчас тебя отправили в угол к ботанам и лохамвставать колен на их фоне конечно можно)но выглядит это еще омерзительнее и гаже