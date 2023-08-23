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Во второй половине недели жителей Костанайской области ждут отдых от жары, грозовые дожди и град
Во второй половине недели жителей Костанайской области ждут отдых от жары, грозовые дожди и град
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