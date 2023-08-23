Отправлено: - 20:26

По прогнозам синоптиков в четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются на севере, юге и востоке области, причём на востоке они будут особенно сильными. В дневное время на востоке высока вероятность града. На западе ночью и утром прогнозируется туман.