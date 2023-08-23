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≡ Во второй половине недели жителей Костанайской области ждут отдых от жары, грозовые дожди и град
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47402
Во второй половине недели жителей Костанайской области ждут отдых от жары, грозовые дожди и град
Отправлено: 23.08.23 - 20:26
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По прогнозам синоптиков в четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются на севере, юге и востоке области, причём на востоке они будут особенно сильными. В дневное время на востоке высока вероятность града. На западе ночью и утром прогнозируется туман.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29347
Re: Во второй половине недели жителей Костанайской области ждут...
Отправлено: 23.08.23 - 20:26
#1
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Какой отдых от жары.
Я бы еще побегал на фонтане с детьми..
А теперь вот нет..
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