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Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47402
Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
Отправлено: 23.08.23 - 18:49
Неопределенный срок внедрения дифференциального тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, о котором говорили ранее, стал ясным. Его введут уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба акима Рудного.
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Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 18:49
---У нас 40 рублей - хоть нал , хоть карта , хоть перевод . Для детей и взрослых одинаково .У пенсов есть проездной на месяц - не уточнял .
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:17
Там какие то невнятные доводы приводили в пользу дифтарифа, в чём смысл дискриминации наличных денег я так и не понял. По идее платёжные средства в государстве должны быт равнозначны.Получается так , что на самом деле за проезд хватает 100 тенге, на остальные 90 тенге(в Костанае)или 50 тенге( в Рудном) государство в лице Алем Пэй просто грабит пассажира.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1364
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:23
Цитата:
Это 200 нашими! За такие деньги за рулём автобуса должен сидеть сам Путин! При вашей то пенсии и зарплатах...
Гога:
---У нас 40 рублей
---У нас 40 рублей
Это 200 нашими! За такие деньги за рулём автобуса должен сидеть сам Путин! При вашей то пенсии и зарплатах...
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:37
Цитата:
----А без Путина никак не обойдетесь ? Про солярку ответы читайте .
ПолиграфЪ Боярышников:
ь сам Путин!
ь сам Путин!
----А без Путина никак не обойдетесь ? Про солярку ответы читайте .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4507
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 19:53
Цитата:
Идеология перевода оплаты за проезд у властей: - налоговая не может посчитать прибыль и реальный вал денег при перевозках пассажиров и соответственно - налоги в казну.
Уменьшая стоимость проезда за безнал почти на треть ( что очень много) и как бы стимулируя горожан перейти на безналичную оплату ( который мгновенно отражается в фискальной памяти валидаторов и прочих контролирующих приборов, что затруднительно или почти нереально при НАЛИЧНОЙ оплате), мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.
Это вопросы: - оборота денег; тарифов; цены билета; налогов; бюджетного субсидирование стоимости проезда и так далее.
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.
saba:
в чём смысл
в чём смысл
Идеология перевода оплаты за проезд у властей: - налоговая не может посчитать прибыль и реальный вал денег при перевозках пассажиров и соответственно - налоги в казну.
Уменьшая стоимость проезда за безнал почти на треть ( что очень много) и как бы стимулируя горожан перейти на безналичную оплату ( который мгновенно отражается в фискальной памяти валидаторов и прочих контролирующих приборов, что затруднительно или почти нереально при НАЛИЧНОЙ оплате), мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.
Это вопросы: - оборота денег; тарифов; цены билета; налогов; бюджетного субсидирование стоимости проезда и так далее.
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 20:17
Цитата:
А как насчёт законности? Разве может одна и та же услуга иметь две цены. Тут Добринцов говорил, что можно было бы снизить цены за наличный расчёт, потому что уходит комиссия банков, но это запрещёно уж не знаю кем. И по идее один тенге хоть наличный, хоть безналичный должен иметь одну стоимость, а тут получается две. Если налоговики не умеют работать и посчитать примерный пассажирооборот при чём здесь пассажиры? На мой взгляд это совершенно незаконная вещь
ACROS:
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.
Я, так думаю- в этом и есть смысл этой затеи.
А как насчёт законности? Разве может одна и та же услуга иметь две цены. Тут Добринцов говорил, что можно было бы снизить цены за наличный расчёт, потому что уходит комиссия банков, но это запрещёно уж не знаю кем. И по идее один тенге хоть наличный, хоть безналичный должен иметь одну стоимость, а тут получается две. Если налоговики не умеют работать и посчитать примерный пассажирооборот при чём здесь пассажиры? На мой взгляд это совершенно незаконная вещь
Re: Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на...
Отправлено: 23.08.23 - 20:23
Цитата:
Хотели прижучить автобусников , а получилось простых граждан? Дифферинцированный тариф по моему возможен в одном случае, когда государство устанавливает льготы для определённой категории граждан. А тут получается имеешь карту, ты гражданин. а не имеешь полугражданин?
ACROS:
мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.
мытари хотят посчитать РЕАЛЬНЫЙ денежный оборот автобусных воротил.
Хотели прижучить автобусников , а получилось простых граждан? Дифферинцированный тариф по моему возможен в одном случае, когда государство устанавливает льготы для определённой категории граждан. А тут получается имеешь карту, ты гражданин. а не имеешь полугражданин?
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