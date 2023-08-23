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≡ Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47402
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
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В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29346
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
#1
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Хм..
Какова сегодня жд дорога, ее поезда, в каком состоянии вагоны, мы конечно должны благодарить за это прошлых руководителей, которые как видим достигли значимого прогресса в этом деле..
И теперь какой нибудь замерзающей семье зимой или потеющим и воняющим людям в жару, едущим по жд дороге пассажирам, надо благодарить конкретно этого человека...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1364
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 17:33
#2
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Организуется новый колхоз.
Приехал инструктор из райкома:
— Ну что, мужики, как мы наш новый колхоз назовем?
Поступили предложения:
"Путь к коммунизму", "Заря социализма", "Свет ленинизма" и т. п.
— Ну, какие еще будут предложения?
Встает мужичонка и говорит:
— А давайте назовем наш колхоз "Рабиндранат Тагор"!
Подивился инструктор, что в русской глубинке знают имя великого индийского мыслителя и поэта, и говорит:
— А почему именно "Рабиндранат Тагор"?
— Да уж больно на "ядрить твою мать" похоже!

Анекдот вымышленный. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны!
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
330
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 18:00
#3
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Цитата:
111:
И теперь какой нибудь замерзающей семье зимой или потеющим и воняющим людям в жару, едущим по жд дороге пассажирам, надо благодарить конкретно этого человека...

Не понял...., но очень интересно. Поясните мысль, пожалуйста.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8126
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 18:52
#4
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Цитата:
111:
Хм..

----Ну все тебе не так и не этак . Лишь бы обгадить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
431
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 19:50
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Анекдот вымышленный. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны!


....нет у тебя уважения ни к себе а про людей и говорить не стоит.Анекдот твой не к месту в данной ситуации.А человек он выдающий!!!!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
431
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 20:00
#6
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Цитата:
111:
благодарить конкретно этого человека...


....мы уже как 30 лет более живём отдельно а в пасс.перевозках никак не можем навести порядок вагоны как были зачуханные оставшиися от совка так и ездиим в них.Проехал как то от Москвы до Саратова у РЖД сервис на высшем уровне,постель белоснежная в туалетах чистота,для любителей горячительного вплодь до пива полный запрет в вагоне в ресторане пожалуйста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29346
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 20:21
#7
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Цитата:
5555:
Поясните мысль, пожалуйста.

Мысль одна, это как говорить про коммунистов, о том, какие они все были хорошие и как отстраивали страну и тд и тп..
Как они радели за народ, строили и прочее..
Только я одного не понял, страну кто разорил, профукал и уничтожил?
То же самое и про жд дорогу..
Как проедусь я уже не по жд дорожной, а улицей, названной в честь того, кто эту дорогу построил и все прилегающее к ней, поезда, вагоны, грязную вонючую постель и тд, буду теперь вспоминать, ах вот кто настроил это все, чудовищно и развратно, это вот этот начальника..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4507
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 20:22
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.мы уже как 30 лет более живём отдельно


Полностью с вами согласен: - не хотите мёрзнуть летом и потеть зимой в вагонах - купите новые вагоны; не хотите мёрзнуть зимой в квартирах - купите новые котлы;
Нефти, газа, урана, железа, золота, хлеба в стране - валом; денег в стране - ВАЛОМ !! Никто не мешает ВСЁ делать по уму.
За ТРИДЦАТЬ лет можно было бы при таком малом народонаселения и при таких богатствах - золотые зубы лошадям поставить.
Осталось дело за малым - переживающая за свою страну и за свой народ ВЛАСТЬ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29346
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 20:24
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мы уже как 30 лет более живём отдельно

Согласен, но кто то построил все так, чтоб мы жили раздельно, кто то же сделал это, кто то был предателем?
Кто предал свою страну и сделал так, чтоб мы жили отдельно?
Ни такие вот начальнички баи в свое время?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2513
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 20:31
#10
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Насколько я знаю Рубинштейн прославился во многом заботой о тех . кто работал под его началом, о простых железнодорожниках. Все эти вонючие постели и т.д, это не к нему, это к советским стандартам, которые региональный руководитель вряд ли мог изменить. В своей отрасли человек был выдающийся. Никто же не станет винить К.Доненбаеву за то, что она работала на каком нибудь Енисее и там не было кондиционера, но переименование улицы в её честь никаких споров не вызвало.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4507
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 20:32
#11
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Цитата:
111:
страну кто разорил, профукал и уничтожил


Давайте, так: - мухи отдельно, котлеты тоже - вы про какую страну имеете ввиду ??
Страна у нас: - Казахстан - ей много тысяч лет.
Государство: - Республика Казахстан - ей ( если верить Назарбаеву, которую он якобы создал с нуля и которому поддакивает двоечник Путин ) - всего 32 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29346
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 20:35
#12
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Цитата:
saba:
. В своей отрасли человек был выдающийся.

Все выдающиеся люди были.
Куда ни ткни.
Все.
Но кто тогда раграбил страну?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2513
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 20:35
#13
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Цитата:
111:
Ни такие вот начальнички

Закончил работу в 1993 году, баем стать уже никак не успевал, плюс ветеран войны мне кажется вполне достойный человек.
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