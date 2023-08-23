Отправлено: - 18:00

111:

И теперь какой нибудь замерзающей семье зимой или потеющим и воняющим людям в жару, едущим по жд дороге пассажирам, надо благодарить конкретно этого человека...

Цитата:Не понял...., но очень интересно. Поясните мысль, пожалуйста.