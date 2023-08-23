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≡ "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы украли дорожные знаки на 20 миллионов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47400
"Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы украли дорожные знаки на 20 миллионов
Отправлено: 23.08.23 - 12:26
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В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение, сообщает "КазАвтоЖол".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
333
Re: "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы...
Отправлено: 23.08.23 - 12:26
#1
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Это же был анекдот из 90ых:
Почему в Казахстане только треугольные знаки?
Потому что из круглых делают крышки для казанов, а из квадратных лопаты, чтобы снег чистить.

Оказывается это был не анекдот, а криминальные новости...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6264
Re: "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы...
Отправлено: 23.08.23 - 17:12
#2
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Знаки дорожные сделаны из добротного алюминия, производители сего продукта предлагают на продажу краску, бонусом могут дать отражающую свет присыпку, можете на олх посмотреть
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1362
Re: "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы...
Отправлено: 23.08.23 - 17:22
#3
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Цитата:
Казахстанцы продолжают красть дорожные знаки на дорогах республиканского значения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"КазАвтоЖол" как раз и вымаливает деньги на восстановление..возможно они и сами к этому прикладывают свои руки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1362
Re: "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы...
Отправлено: 23.08.23 - 17:28
#4
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Цитата:
из круглых - крышки для кастрюль и казанов,

Источник:
Вот где бред сивой кобылы! Да воруют те кто на тендерах по закуп и установке дорожных знаков выигрываю! Костанайцы у Кокчетавцев воруют и наоборот..это было всегда и во все времена...
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