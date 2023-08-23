Re: "Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы...

Отправлено: - 12:26

Это же был анекдот из 90ых:

Почему в Казахстане только треугольные знаки?

Потому что из круглых делают крышки для казанов, а из квадратных лопаты, чтобы снег чистить.



Оказывается это был не анекдот, а криминальные новости...