Отправлено: - 17:05





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49788 По данным скорой, мужчина использовал ядовитые грибы в качестве средства для лечения диабета. Как итог самолечения - галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в приёмный покой районной больницы. По информации станции скорой помощи, пациент жив.Источник:

Цитата:Мухомор не ядовит!Мухомор обладает психотропным эффектом! Раньше когда шли в бой употребляли в умеренной дозировке для подавления страха в бою.Практический это наркотик..что бы избежать повального употребления методом запугивания внушают людям о его ядовитости .