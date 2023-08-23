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≡ Мухоморы от диабета - Пенсионер отравился грибами в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47400
Мухоморы от диабета - Пенсионер отравился грибами в Костанайской области
Отправлено: 23.08.23 - 17:05
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Инцидент произошел на днях в Аулиекольском районе. Медицинской бригаде пришлось оказывать экстренную помощь пенсионеру, который намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1362
Re: Мухоморы от диабета - Пенсионер отравился грибами в...
Отправлено: 23.08.23 - 17:05
#1
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Цитата:
По данным скорой, мужчина использовал ядовитые грибы в качестве средства для лечения диабета. Как итог самолечения - галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в приёмный покой районной больницы. По информации станции скорой помощи, пациент жив.

Источник:
Мухомор не ядовит!Мухомор обладает психотропным эффектом! Раньше когда шли в бой употребляли в умеренной дозировке для подавления страха в бою.Практический это наркотик..что бы избежать повального употребления методом запугивания внушают людям о его ядовитости .
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
15
Re: Мухоморы от диабета - Пенсионер отравился грибами в...
Отправлено: 23.08.23 - 17:19
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
внушают людям о его ядовитости .
Так деда зря , получается, забрали в больничку ? Хай бы дома кайфовал и дальше ?
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