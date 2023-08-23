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"Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы украли дорожные знаки на 20 миллионов
"Делают лопаты и крышки для казанов": казахстанцы украли дорожные знаки на 20 миллионов
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