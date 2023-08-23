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≡ Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47400
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
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В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29341
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 17:07
#1
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Хм..
Какова сегодня жд дорога, ее поезда, в каком состоянии вагоны, мы конечно должны благодарить за это прошлых руководителей, которые как видим достигли значимого прогресса в этом деле..
И теперь какой нибудь замерзающей семье зимой или потеющим и воняющим людям в жару, едущим по жд дороге пассажирам, надо благодарить конкретно этого человека...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1362
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 17:33
#2
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Организуется новый колхоз.
Приехал инструктор из райкома:
— Ну что, мужики, как мы наш новый колхоз назовем?
Поступили предложения:
"Путь к коммунизму", "Заря социализма", "Свет ленинизма" и т. п.
— Ну, какие еще будут предложения?
Встает мужичонка и говорит:
— А давайте назовем наш колхоз "Рабиндранат Тагор"!
Подивился инструктор, что в русской глубинке знают имя великого индийского мыслителя и поэта, и говорит:
— А почему именно "Рабиндранат Тагор"?
— Да уж больно на "ядрить твою мать" похоже!

Анекдот вымышленный. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны!
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
330
Re: Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана...
Отправлено: 23.08.23 - 18:00
#3
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Цитата:
111:
И теперь какой нибудь замерзающей семье зимой или потеющим и воняющим людям в жару, едущим по жд дороге пассажирам, надо благодарить конкретно этого человека...

Не понял...., но очень интересно. Поясните мысль, пожалуйста.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8124
Улицу в Костанае назовут в честь легендарного НОДа Бертрана Рубинштейна
Отправлено: 23.08.23 - 18:52
#4
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Цитата:
111:
Хм..

----Ну все тебе не так и не этак . Лишь бы обгадить.
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