Ух какая женщина. ) дома наверно у мужа все карманы выворачивает) На проверяй. Смоленская область. На чеке нету цены, по топливной карте когда заливаешь цену не указывают. Цена там по договору 30.07.2023.
Vit: оптом можно дешевле крестьянину взять. Объёмы у них огромные.
Всё верно: - актюбинские крестьяне так и говорят - в России, точнее в Орске, можно дизельное топливо, оптом и законно, приобрети по 220 т/литр. Мне ценник пришёл по 281 т/литр, так как я заключил договор на уборку одним из первых, и НИКТО не хочет мне понизить цены, потому что тот же оптовик тоже приобрёл по высокой цене у НПЗ. Я же говорю- это семейка всех уже достала, и обосновать на ровном месте высокие отпускные цены - для них - как два пальца обоссать - под ними в Казахстане ВСЕ ходят: - и новые казахи и тем более старые казахи.
Для меня всегда удивительно, почему люди настолько недоверчивы. Человек рассказал то, что видел собственными глазами. Так нет обязательно надо проверить, да ещё и на сайте Газпрома, Вит когда будешь кольцевать полячку, не бери таких.
---------------Если же взять усредненную величину плотности, которую использует Минпромэнерго, то получим, что 1 тонна солярки содержит: V = 1 x 1 000/0,769 = 1 300 л. А Ростехнадзор выбирает величину плотности из таблицы для разного сорта горючего. Для солярки она равна р = 840 кг/м 3, Узнаем, сколько литров содержит 1 тонна дизельного топлива следующим образом: V = 1 x 1 000/0,840 = 1 190 л.
ПолиграфЪ Боярышников: АИ-92 стоил около 62,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс.,
-------------------------------Бензин легче воды и каждая марка весит по разному. Для каждой марки бензина есть свои коэффициенты перевода литров в тонны и наоборот:АИ 76 - 1т*1000:0,715=1398,6 литров.АИ 92 - 1т*1000:0,735=1360,5 литров.АИ 93 и АИ 95 - 1т*1000:0,75=1333,3 литров.АИ 98 - 1т*1000:0,84=1190,4 литров.
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