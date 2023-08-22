Отправлено: - 14:46

Vit:

оптом можно дешевле крестьянину взять. Объёмы у них огромные.

Цитата:Всё верно: - актюбинские крестьяне так и говорят - в России, точнее в Орске, можно дизельное топливо, оптом и законно, приобрети по 220 т/литр.Мне ценник пришёл по 281 т/литр, так как я заключил договор на уборку одним из первых, и НИКТО не хочет мне понизить цены, потому что тот же оптовик тоже приобрёл по высокой цене у НПЗ.Я же говорю- это семейка всех уже достала, и обосновать на ровном месте высокие отпускные цены - для них - как два пальца обоссать - под ними в Казахстане ВСЕ ходят: - и новые казахи и тем более старые казахи.