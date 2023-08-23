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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.23 - 16:08
#8686
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Цитата:
таноми52:
Посвящён 70-летию окончания Корейской войны Специально к визиту союзников готовились. Русская делегация в шоке и в слезах.

на месте различных корейцев, суданцев, малийцев, иранцев и китайцев им надо максимально пользоваться своим положением и тем что россия сейчас "опущенный лох в классе" и доить ее на различные кредиты, нефть, газ и вооружение (впрочем что они и делают)
ведь с позиции какого-нибудь мали получается так
россия 30 лет бегала шестеркой за США
плюнула на своих бывших друзей со времен ссср, на африку, южную америку, ближний восток, вьетнам
вы нам не нужны! фу фу бомжи! мы вас кормили и тянули всю жизнь! разбирайтесь теперь сами а мы хотим жить красиво
америка тут же зашла в эти страны и всех поставила на колени пока россия целовала ноги президентам и королям бегая по форумам и просясь во всякие 8ки-десятки и 20ки
а сейчас когда россия попыталась показать голос отстаивая свои интересы ей тут же указали на ее место
брысь собака ! твое место это давать нам газ по дешевке, мозги и брать кредиты!
воевать тебе никто не разрешал!
россия тут же вспомнила что у нее оказывается друзья были в африке и азии и побежала как побитая просить у тех поддержки
ну а те не будь дураками сейчас поставят этого "лоха в классе" на бабки
начнут доить
да-да мы с тобой россиюшка с тобой, трубу тяни нам газовую только и покупать мы будем газ по своей цене а в ответ поддержка)))

когда ты был шестеркой у крутых и дерзких пацанов
а сейчас тебя отправили в угол к ботанам и лохам
вставать колен на их фоне конечно можно)
но выглядит это еще омерзительнее и гаже
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.23 - 16:12
#8687
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Цитата:
saba:
Медведчук говорит военкор Баранец уговорил Путина начать СВО

это как если бы буша уговорил напасть на ирак джим керри
или сталину утесов посоветовал напасть на финляндию
смехопонарама))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.23 - 16:55
#8688
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Цитата:
abaika95:
россия тут же вспомнила что у нее оказывается друзья были в африке и

Ну хоть танцами с бубнами встречают, и то отлично.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.23 - 16:59
#8689
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Китайцев встречает сам президент африканской страны, а не шаманы

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