«Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства. Ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день.
Сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери.
Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. Ведь эта чья-то любимая девочка? Думаю, вот они, ее любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело.
Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее».
maxsaf: Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом в воскресенье, 20 августа, со ссылкой на результаты предварительного анализа сообщили в «Роскосмосе».
Отмечают же, с Луной - 25 связь прервалась, найти не могут.
Обсуждали более трёх лет тому назад, с отдельными доморощенными и за три девять земель грамотеями, американцы тогда заявляли, что единственным оператором лунной программы в перспективе будет США. Луну-24 в 1976 году при СССР запускали, прошло 47 лет. Когда "Луну-26" запустят не известно, США все ископаемые из луны выгребут и еще космических туристов на экскурсии будут возить.
не знаю как там делегация, на видео шока не обнаружилось. зато обнаружилась дико ржачная фраза: так было в россии с далеких времен. чем выше давление, тем крепче бетон. что ещё "капитанского" с давних времен было? чем ниже температура, тем больше веществ в твердом состоянии? чем длиннее рычаг тем больше момент силы? так песен можно понаписать туевую гору. кстати про бетон нужно будет спросить у специалиста при возможности, а то мож в песне ездуна заправляют. а на второй момент хочется обратить особое внимание. корейцы явно привнесли в музыкальную часть свои национальную музыкальную специфику. и вот насколько задорнее стали произведения. так прям эх! с огоньком, бодренько. не то что демонстративно-страдальческий пафос оригинального исполнения.
В конце 90 х, когда ездил в Ставропольский край, это было в порядке вещей. Огороды и сады у всех огромные , жили прямо на огороде и работали за еду. Тот кустанаец к которому ездили был телемастером и то у него жил один, по моему с Украины , с Краматорска или района уж не помню точно.
maxsaf: Дичь лютая Цитата: В Ставропольском крае силовики задержали 71-летнего пенсионера за покупку двух рабов за 20 тысяч рублей, которые трудились на его даче полгода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Крепостное право отменили в 1861 году, если уже опять рабы появились. Тогда точно американцы виноваты, помнится они грозились отправить великих россиян в прошлое .
Так, по данным министерства внутренних дел Казахстана, только в этом году за истекший период уже выявлено 110 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – 5, торговля людьми – 25, в том числе несовершеннолетними – 16.
Смотрел прямую линию с военкорами КП радио, как они сказали оказывается Путина Медведчук обманул и плюс данные разведки. Медведчук говорит военкор Баранец уговорил Путина начать СВО обещал ему в Киеве военный переворот с участием его фракции в Верховной Раде и что в Харькове встретят российские войска танцами и цветами. Так что Путин ни в чём не виноват.
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