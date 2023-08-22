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≡ Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47396
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
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Именно столько должно стоить горючее на нефтебазах операторов по поставке в регион удешевленного топлива. Информацию об этом уточняли сегодня, 22 августа, на заседании акимата области.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2504
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 12:35
#15
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Цитата:
Гога:
-Сегодня около 60 рублей .

Точно Вит уехал и цена поднялась
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2504
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 12:37
#16
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Цитата:
Vit:
На работе сказали пока полячку не закольцуешь домой не приезжай)

Да прижали тебя, не позавидуешь, есть хоть на примете достойные или так и будешь по ЕС колесить?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1357
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 13:01
#17
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Цитата:
Vit:
Газпром месяц назад продавали по 58. +/- 1 р в зависимости от региона.

Пишите где и когда это было! Проверю на сайте Газпрома!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3197
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 23.08.23 - 13:29
#18
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Цитата:
Vit:
На работе сказали пока полячку не закольцуешь домой не приезжай)


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13035
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 23.08.23 - 13:40
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ух какая женщина. ) дома наверно у мужа все карманы выворачивает) На проверяй. Смоленская область. На чеке нету цены, по топливной карте когда заливаешь цену не указывают. Цена там по договору 30.07.2023.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4503
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 14:46
#20
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Цитата:
Vit:
оптом можно дешевле крестьянину взять. Объёмы у них огромные.


Всё верно: - актюбинские крестьяне так и говорят - в России, точнее в Орске, можно дизельное топливо, оптом и законно, приобрети по 220 т/литр.
Мне ценник пришёл по 281 т/литр, так как я заключил договор на уборку одним из первых, и НИКТО не хочет мне понизить цены, потому что тот же оптовик тоже приобрёл по высокой цене у НПЗ.
Я же говорю- это семейка всех уже достала, и обосновать на ровном месте высокие отпускные цены - для них - как два пальца обоссать - под ними в Казахстане ВСЕ ходят: - и новые казахи и тем более старые казахи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2504
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 14:53
#21
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Цитата:
Vit:
Ух какая женщина.

Для меня всегда удивительно, почему люди настолько недоверчивы. Человек рассказал то, что видел собственными глазами. Так нет обязательно надо проверить, да ещё и на сайте Газпрома, Вит когда будешь кольцевать полячку, не бери таких.
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