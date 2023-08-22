НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47396
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно столько должно стоить горючее на нефтебазах операторов по поставке в регион удешевленного топлива. Информацию об этом уточняли сегодня, 22 августа, на заседании акимата области.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2502
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 12:35
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Сегодня около 60 рублей .

Точно Вит уехал и цена поднялась
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2502
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 12:37
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
На работе сказали пока полячку не закольцуешь домой не приезжай)

Да прижали тебя, не позавидуешь, есть хоть на примете достойные или так и будешь по ЕС колесить?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1357
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 13:01
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Газпром месяц назад продавали по 58. +/- 1 р в зависимости от региона.

Пишите где и когда это было! Проверю на сайте Газпрома!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS