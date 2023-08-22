Отправлено: - 21:57

Vit:

Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.

Цитата:Регионы России столкнулись с дефицитом топлива — на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса. По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.