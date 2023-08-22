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Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47395
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
Именно столько должно стоить горючее на нефтебазах операторов по поставке в регион удешевленного топлива. Информацию об этом уточняли сегодня, 22 августа, на заседании акимата области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13033
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4502
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 19:19
Цитата:
Потому что зятья, дочери и прочие дети одноклассников никак не нажруться.
Vit:
понятно почем
понятно почем
Потому что зятья, дочери и прочие дети одноклассников никак не нажруться.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 21:57
Цитата:
Регионы России столкнулись с дефицитом топлива — на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса. По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.
Vit:
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
Регионы России столкнулись с дефицитом топлива — на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса. По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 21:57
Цитата:
— В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — сказал представитель бизнеса.
Vit:
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
— В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — сказал представитель бизнеса.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 21:58
Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил «Известиям» президент крупной ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Он отметил, что там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана. Проблему с исчезновением бензина на некоторых заправках своих регионов подтвердили «Известиям» управляющий партнер сети АЗС в Саратовской области GP Vympel Екатерина Савкина, руководитель отделения Российского топливного союза (РТС) в Новосибирской области Сергей Лацких, а также участники топливного рынка в Рязанской области. — Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлив. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля, — сказала Екатерина Савкина.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 21:58
В регионах сегодня обеспокоены не только проблемой просрочек поставок топлива, но и увеличением его стоимости, отметил Дмитрий Гусев. Так, Минсельхоз Оренбургской области обратился в ФАС из-за резкого роста цен на дизтопливо. За последнюю неделю во многих регионах зафиксированы сигналы о росте цен на дизельное топливо, а также о проблемах его наличия на заправках, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин на онлайн-совещании с субъектами РФ 21 августа.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 21:59
По словам гендиректора компании «АгроГард» Павла Царева, кроме увеличения цен ГСМ (в ЮФО, по его словам, с мая цены выросли на 25%) также наблюдаются проблемы с доставкой на предприятия Краснодарского края. — Сейчас в Краснодарском крае отмечается дефицит топлива, поэтому его везут из прилегающих регионов — Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, — сообщил он. По словам источника «Известий» в отрасли, проработкой топливного вопроса уже занялись в региональных министерствах сельского хозяйства Ростовской и Рязанской областей, а власти Хабаровского края пожаловались на рост цен топлива в Минэнерго. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельное топливо и перебоев с его поставками. — Доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ, — заявили в ведомстве.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 22:00
Оптовая цена бензина в России летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции, писали «Известия». 21 августа АИ-92 стоил около 62,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Средние розничные цены на бензин за период с 8 по 14 августа выросли на 29 копеек — до 53,98 рубля за литр, сообщал Росстат. — Такая ситуация может быть обусловлена рядом причин. Во-первых, в настоящее время высокий спрос на топливо, что обусловлено летним сезоном. Во-вторых, возможно, повлияли ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях, что сказалось на предложении топлива на рынке. В-третьих, не исключено, что есть проблемы в перевозках топлива, его недостаточно быстро доставляют от производителей, что не позволяет оперативно удовлетворять спрос, — полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 22:05
Цитата:
Кто из вас врёт?Оптовая цена бензина в России летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции, писали «Известия». 21 августа АИ-92 стоил около 62,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс.,
Vit:
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге.
Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге.
Кто из вас врёт?Оптовая цена бензина в России летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции, писали «Известия». 21 августа АИ-92 стоил около 62,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс.,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 428
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 22:14
Комментарий проходит проверку.
.......да дайте наконец то ей высказаться а то бедного мужика убьёт!!!!!!
.......да дайте наконец то ей высказаться а то бедного мужика убьёт!!!!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8117
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 23.08.23 - 01:48
------------Ну не можете вы без России !
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2500
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 23.08.23 - 09:55
Цитата:
Цитата:
Разница в том, что Вит пишет о том, что видит своими глазами на заправке, а Полиграф, уж не знаю он или она, то что написано в СМИ. По себе знаю, я ничего не чувствую, а наши форумчане из других государств(приходится следить за формулировками) начитавшись наших СМИ уже вовсю обсуждают наши проблемы. Истина где то посередине, Вит уедет с заправки, а цена на следующий день поднимется, СМИ чтобы обозначить проблему сгущают краски.
ПолиграфЪ Боярышников:
Кто из вас врёт?
Кто из вас врёт?
Цитата:
Гога:
-Ну не можете вы без России !
-Ну не можете вы без России !
Разница в том, что Вит пишет о том, что видит своими глазами на заправке, а Полиграф, уж не знаю он или она, то что написано в СМИ. По себе знаю, я ничего не чувствую, а наши форумчане из других государств(приходится следить за формулировками) начитавшись наших СМИ уже вовсю обсуждают наши проблемы. Истина где то посередине, Вит уедет с заправки, а цена на следующий день поднимется, СМИ чтобы обозначить проблему сгущают краски.
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