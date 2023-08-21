Отправлено: - 23:49

[Исправлено: Эл-починно, 23.08.2023 - 00:08]

Я вижу тут некоторые многое чего попутали. Одни бассейны с фонтанами, другие фонтаны с душевыми и что самое страшное. некоторые с источником питьевой воды, только исходя из того, что это должна быть таже питьевая вода, что и в водопроводе. Напомню, как и заявляли аким и подрядчик - это не водопровод и не бассейн, где для дезинфекции вода хлорируется и тоже не питьевая. Фонтан- это закрытая циркуляция воды, пополняемая новой водой с учётом расхода на испарения и потери других характеров. Всем удовольствия в полоскании и дальше.ПС - вода конечно должна проходить фильтрацию, но с учётом того, что там некоторые могут и подмываться и не только, я бы не стал особенно усердствовать попасть по струю этой воды. Потому как фильтрация фонтана очень далека от фильтрации горводоканала.