«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию. Читать новость
Ты не путай себя, здорового канадца, которые из за экономии воды моются один раз в неделю и стирают потом после этого и наших костанайских детей, которые играются, брызгаются и купаются в настоящей воде, а не сидят тупо в смартфонах..
Верить можно, как показала практика, только своей матери, и то не всегда. А уж каким то чужим дяденькам верить можно лишь тогда, когда у тебя еще пеленки и несколько глупповатый вид лица перед такими умными дяденьками, исходя из своего малолетнего возраста.. По моему мы все вышли из такого возраста и уже повзрослели, или нет?
Я вижу тут некоторые многое чего попутали. Одни бассейны с фонтанами, другие фонтаны с душевыми и что самое страшное. некоторые с источником питьевой воды, только исходя из того, что это должна быть таже питьевая вода, что и в водопроводе. Напомню, как и заявляли аким и подрядчик - это не водопровод и не бассейн, где для дезинфекции вода хлорируется и тоже не питьевая. Фонтан- это закрытая циркуляция воды, пополняемая новой водой с учётом расхода на испарения и потери других характеров. Всем удовольствия в полоскании и дальше. ПС - вода конечно должна проходить фильтрацию, но с учётом того, что там некоторые могут и подмываться и не только, я бы не стал особенно усердствовать попасть по струю этой воды. Потому как фильтрация фонтана очень далека от фильтрации горводоканала.
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