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≡ «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47395
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
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Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 21:24
#45
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Вот такая же температура воды, как и на фонтане, но тут на улице 40.
И то потом вытираем его и переодеваем в сухую одежду.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18160
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 21:30
#46
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Цитата:
111:
В жаркую погоду купался часами под водопроводной холодной водой?

Зачем мне это? Купаться аж до переохлаждения, часами)) побрызгался и хватает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18160
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 21:31
#47
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Цитата:
111:
хроническое у него горло что то там.

Если бы у меня было что-то такое хроническое, ну зачем бы я вообще в воду холодную лез на несколько часов 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:00
#48
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Вот сегодня, прям пьют воду, купаются, веники вон банные рядом, сменная обувь, мочалки, мыла..




[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:02
#49
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Цитата:
maxsaf:
Зачем мне это? Купаться аж до

Ты не путай себя, здорового канадца, которые из за экономии воды моются один раз в неделю и стирают потом после этого и наших костанайских детей, которые играются, брызгаются и купаются в настоящей воде, а не сидят тупо в смартфонах..

[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:05
#50
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Цитата:
maxsaf:
Приходят дети и пьют эту воду

Тут вот тоже видим очередь детей, которую хотят пить дети, утолить жажду..
Нигде ведь нет воды, кроме как в фонтане из под гавночистки, которая сюда привезла воду из Тобола..




[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:36
#51
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Цитата:
maxsaf:
Ну Акиму веришь

Верить можно, как показала практика, только своей матери, и то не всегда.
А уж каким то чужим дяденькам верить можно лишь тогда, когда у тебя еще пеленки и несколько глупповатый вид лица перед такими умными дяденьками, исходя из своего малолетнего возраста..
По моему мы все вышли из такого возраста и уже повзрослели, или нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:38
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонтан около студента тоже такой

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:39
#53
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Перепутал, переношу

[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:40
#54
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Перепутал, переношу.

[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:41
#55
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Идем дальше.
Не увидели не пьющих из фонтана детей, ни даже писающих туда..



[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:42
#56
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Ну и куда делись петунии?



Вот тут по вине организаторов, власти то сами не знали, как оно все будет

[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29323
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 22:43
#57
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Тут тоже перепутал

[Исправлено: 111, 22.08.2023 - 22:46]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2185
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 23:49
#58
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Я вижу тут некоторые многое чего попутали. Одни бассейны с фонтанами, другие фонтаны с душевыми и что самое страшное. некоторые с источником питьевой воды, только исходя из того, что это должна быть таже питьевая вода, что и в водопроводе. Напомню, как и заявляли аким и подрядчик - это не водопровод и не бассейн, где для дезинфекции вода хлорируется и тоже не питьевая. Фонтан- это закрытая циркуляция воды, пополняемая новой водой с учётом расхода на испарения и потери других характеров. Всем удовольствия в полоскании и дальше. :lol:
ПС - вода конечно должна проходить фильтрацию, но с учётом того, что там некоторые могут и подмываться и не только, я бы не стал особенно усердствовать попасть по струю этой воды. Потому как фильтрация фонтана очень далека от фильтрации горводоканала.

;-)

[Исправлено: Эл-починно, 23.08.2023 - 00:08]
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