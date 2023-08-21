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≡ «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47395
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
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Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29302
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:21
#30
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Цитата:
maxsaf:
Не, ну если мыться в фонтане, то

Ты хоть видел, чтоб кто то мылся, на каком нибудь видео?
Можешь доказать полагаю?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13842
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:31
#31
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Цитата:
maxsaf:
Ну так то в жару.

ну так у нас жара стояла все лето
сейчас прохладно сейчас на фонтане детей толком нет
Цитата:
maxsaf:
Ну обслуживающая организация же сказала, что вода не питьевая. Ещё и жаловались, что воняла болотом, сливали полностью, чтобы новую залить. Не, лучше такую воду не пить.

а откуда эта вода если не секрет?))
из тех же труб из которых холодная вода в дома подается или специально новую ветку пустили от самой реки?))
болотом пахнет не вода а засоры под фонтаном из за листьев и мусора
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:41
#32
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Цитата:
111:
Тебе сказала?

Всем, через газету))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:45
#33
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Цитата:
abaika95:
ну так у нас жара стояла все лето

Ну значит и от переохлаждения защищать детей незачем)
Цитата:
abaika95:
сейчас прохладно сейчас на фонтане детей толком нет

Правильно, чё там делать, когда прохладно)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:46
#34
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Цитата:
abaika95:
болотом пахнет не вода а засоры под фонтаном из за листьев и мусора

То есть саму воду пить можно, так?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:49
#35
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Цитата:
111:
предлагаешь в зонтиках по фонтану бегать?

А как он поможет, зонтик? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29302
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:51
#36
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Цитата:
maxsaf:
Всем, через газету))

Солгала.
Тут же все понятно.
Верить просто на слово кому то..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:56
#37
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Цитата:
111:
Солгала. Тут же все понятно. Верить просто на слово кому то.

Ну Акиму веришь?
Вот его слова, в газете:
Ко мне обращался подрядчик, который устанавливал там поливную систему, - рассказал аким. - Подрядчик мне говорит: "Приходят дети и пьют эту воду. Пожалуйста объясните им, что вода там из реки". Поэтому это в первую очередь задача родителей - следить за детьми. Запах - от мусора. Будем чистить, но это не должно стать каждодневной работой для отдела ЖКХ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:57
#38
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Цитата:
abaika95:
а откуда эта вода если не секрет?))

Подрядчик говорит, что из реки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29302
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 13:28
#39
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Цитата:
maxsaf:
Подрядчик говорит

Со слов подрядчика.
Со слов заметь..
Ты Предупреждение воспринимаешь за доказательство..
Нет, это не так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29302
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 13:36
#40
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Цитата:
maxsaf:
как он поможет, зонтик?

По твоему надо водолазный костюм одевать?
А зонтик в дождь да, помогает.
Ты же задал вопрос о том, как ходить в дождь.

Цитата:
maxsaf:
Так ты и в дождь полотенце носишь?


Берешь его, открываешь, или раскрываешь, и так, как дождь идет сверху, голову ты не мочишь.
Логично?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29302
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 13:41
#41
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Цитата:
maxsaf:
Ну Акиму веришь?

Акиму верить, который говорит про какого то подрядчика, который ему сказал, что воду пьют малыши..
Подрядчик этот надзирателем в фонтане работает?
Когда в грязной и обоссаной речке купаются, воды не наглатываются и малыши и взрослые?
И все в муках умирают прям там на пляжах?
Пусть пьют, хлорированную воду из фонтана.
Тем более она одного розлива, как и в бассейнах.
Ога, там тоже водовозки с Тобола, эти, вычищающие канализацию ездят и пускают воду в бассейн..
Потом так же гавночистки ее и сливают..
Ну и дела..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13842
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 17:22
#42
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Цитата:
maxsaf:
То есть саму воду пить можно, так?

воду даже из реки пить можно
но не каждый после этого с животом не побежит)
Цитата:
maxsaf:
Подрядчик говорит, что из реки

больше того у большинства населения города вода из реки)
Цитата:
maxsaf:
Правильно, чё там делать, когда прохладно)

эммм
ну и?
в фонтане дети купаются когда жарко чтобы освежиться
когда прохладно фонтан нафиг не нужен)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18153
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 20:53
#43
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Цитата:
abaika95:
в фонтане дети купаются когда жарко чтобы освежиться когда прохладно фонтан нафиг не нужен)

А инфлюенсер тащит своих детей в холодную погоду, а потом закутывает в полотенце, чтобы избежать переохлаждения, он сам так написал. А у людей потом впечатление, что детей туда мыться приводят :lol: ибо чё ещё там делать в холодную погоду, укутавшись в полотенце. В жаркую то переохлаждение не получишь ;-)
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