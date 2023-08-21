Отправлено: - 12:31

maxsaf:

Ну так то в жару.

maxsaf:

Ну обслуживающая организация же сказала, что вода не питьевая. Ещё и жаловались, что воняла болотом, сливали полностью, чтобы новую залить. Не, лучше такую воду не пить.

Цитата:ну так у нас жара стояла все летосейчас прохладно сейчас на фонтане детей толком нетЦитата:а откуда эта вода если не секрет?))из тех же труб из которых холодная вода в дома подается или специально новую ветку пустили от самой реки?))болотом пахнет не вода а засоры под фонтаном из за листьев и мусора