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Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
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