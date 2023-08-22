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≡ Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47395
Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге за литр в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
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Именно столько должно стоить горючее на нефтебазах операторов по поставке в регион удешевленного топлива. Информацию об этом уточняли сегодня, 22 августа, на заседании акимата области.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13033
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 18:12
#1
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Сегодня в РФ можно заправится без всяких субсидий по 220тенге. Вобщем теперь понятно почему в РФ дешевле зерно и наши не выдерживают конкуренцию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4502
Re: Цену льготного дизтоплива для уборочной снизили до 250 тенге...
Отправлено: 22.08.23 - 19:19
#2
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Цитата:
Vit:
понятно почем


Потому что зятья, дочери и прочие дети одноклассников никак не нажруться.
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