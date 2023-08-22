Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...

Отправлено: - 17:33

зерно это мука

мука это хлеб,булочки,мясная и овощная выпечка, пельмени,манты,хинкали,шаурма, макароны и лапша, блины, кулинария и десерты почти все, панировка, пицца, котлеты, и еще овер дофига чего

поднимется цена на муку значит автоматом 80% кулинарной сферы страны поднимет цены на свои товары

раз они поднимут цены на свои товары автоматом цены поднимутся на овощи, фрукты, перевозку итд

то есть поднятие цены на муку запустит огромную цепочку

поэтому в мире так одно место рвут из за этой пресловутой зерновой сделки с украиной и россией

европе не выгодно что огромные запасы зерна будут уходить в россию или еще куда-то откуда это зерно начнет заваливать рынок европы понижая цену местным производителям

европейскому капиталу выгодно чтобы зерно ушло в африку (по сути в бездонную бочку) сохранив тем самым цену на свое зерно а значит и на остальные товары, тем самым парижанин и дальше будет покупать багет каждое утро по выгодной для пекаря и еще 90% владельцев сферы услуг цене