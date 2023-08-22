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"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47395
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 13:14
Ход уборочной кампании обсудили сегодня на заседании правительства. В этом году казахстанские аграрии в ряде регионов столкнулись с такими проблемами, как засуха и отсутствие поливной воды.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1261
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:14
Интересный народ эти наши крестьяне,всё время плачут,но каждый сезон обновляют себе любимому автобус под названием ланд крузер и детям покупают квартиры в городе А почему др бизнесменам не дают льготную солярку?? Я не знаю нищих крестьян.
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:16
Цитата:
потому что привыкли плакать...
Сабыр:
А почему др бизнесменам не дают льготную солярку?? Я не знаю нищих крестьян
А почему др бизнесменам не дают льготную солярку?? Я не знаю нищих крестьян
потому что привыкли плакать...
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:48
Цитата:
Что вы всё время пугаите людей хлебом. Война что ли идёт?
Сами кушайте свой любимый хлеб хоть круглые сутки, пока не лопните.
А я хочу мясо, картошку, грибочки, овощи капусту, салатики. Одежду качественную. Бензин дешёвый.
Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", - заверил премьер
Что вы всё время пугаите людей хлебом. Война что ли идёт?
Сами кушайте свой любимый хлеб хоть круглые сутки, пока не лопните.
А я хочу мясо, картошку, грибочки, овощи капусту, салатики. Одежду качественную. Бензин дешёвый.
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 14:00
Цитата:
--------Правильно Вит ---не хлебом единым жив человек !
Vit:
--------Правильно Вит ---не хлебом единым жив человек !
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 14:05
---Я вообще практически не ем хлеб .За месяц один батон съел .Первое всегда без хлеба .
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1261
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 14:10
Цитата:
И я и мои близкие. Да и во всем мире его потребление падает ежегодно. Но у нас привыкли по старинке обожествлять этот продукт. И бизнесменов,которые на нем хорошо зарабатывают.
Гога:
вообще практически не ем хлеб
вообще практически не ем хлеб
И я и мои близкие. Да и во всем мире его потребление падает ежегодно. Но у нас привыкли по старинке обожествлять этот продукт. И бизнесменов,которые на нем хорошо зарабатывают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1355
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 16:26
Цитата:
Эх, сейчас такие грибочки пошли. Сегодня буквально подосиновики купил (ездить некогда) , возле магазина, но шикарные, прям нечервивые и крупные и небольшие, свежие. Пожарил, вкуснятина, ух.
Vit:
хочу мясо, картошку, грибочки,
хочу мясо, картошку, грибочки,
Эх, сейчас такие грибочки пошли. Сегодня буквально подосиновики купил (ездить некогда) , возле магазина, но шикарные, прям нечервивые и крупные и небольшие, свежие. Пожарил, вкуснятина, ух.
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 17:23
Цитата:
Видимо только украинское сало!
Гога:
---Я вообще практически не ем хлеб
---Я вообще практически не ем хлеб
Видимо только украинское сало!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13842
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 17:33
зерно это мука
мука это хлеб,булочки,мясная и овощная выпечка, пельмени,манты,хинкали,шаурма, макароны и лапша, блины, кулинария и десерты почти все, панировка, пицца, котлеты, и еще овер дофига чего
поднимется цена на муку значит автоматом 80% кулинарной сферы страны поднимет цены на свои товары
раз они поднимут цены на свои товары автоматом цены поднимутся на овощи, фрукты, перевозку итд
то есть поднятие цены на муку запустит огромную цепочку
поэтому в мире так одно место рвут из за этой пресловутой зерновой сделки с украиной и россией
европе не выгодно что огромные запасы зерна будут уходить в россию или еще куда-то откуда это зерно начнет заваливать рынок европы понижая цену местным производителям
европейскому капиталу выгодно чтобы зерно ушло в африку (по сути в бездонную бочку) сохранив тем самым цену на свое зерно а значит и на остальные товары, тем самым парижанин и дальше будет покупать багет каждое утро по выгодной для пекаря и еще 90% владельцев сферы услуг цене
мука это хлеб,булочки,мясная и овощная выпечка, пельмени,манты,хинкали,шаурма, макароны и лапша, блины, кулинария и десерты почти все, панировка, пицца, котлеты, и еще овер дофига чего
поднимется цена на муку значит автоматом 80% кулинарной сферы страны поднимет цены на свои товары
раз они поднимут цены на свои товары автоматом цены поднимутся на овощи, фрукты, перевозку итд
то есть поднятие цены на муку запустит огромную цепочку
поэтому в мире так одно место рвут из за этой пресловутой зерновой сделки с украиной и россией
европе не выгодно что огромные запасы зерна будут уходить в россию или еще куда-то откуда это зерно начнет заваливать рынок европы понижая цену местным производителям
европейскому капиталу выгодно чтобы зерно ушло в африку (по сути в бездонную бочку) сохранив тем самым цену на свое зерно а значит и на остальные товары, тем самым парижанин и дальше будет покупать багет каждое утро по выгодной для пекаря и еще 90% владельцев сферы услуг цене
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 18:06
Цитата:
Поэтому только 3% ушло в Африку, а остальное идёт в Европу на топливо а не на булочки.
Цитата:
Мы давно живем тут и помним как рекордный был урожай- цена росла. Был сухой сезон - цена росла. У нас особенная экономика. Болашаковская, это вам не какое нибудь пту-10. Наш экономический поезд идёт только вперёд. Не шагу назад. Цены опускают вниз только слабаки, лохи)
abaika95:
европейскому капиталу выгодно чтобы зерно ушло в африку (по сути в бездонную бочку
европейскому капиталу выгодно чтобы зерно ушло в африку (по сути в бездонную бочку
Поэтому только 3% ушло в Африку, а остальное идёт в Европу на топливо а не на булочки.
Цитата:
abaika95:
поднимется цена на муку значит автоматом 80% кулинарной сферы страны поднимет цены на свои товары
поднимется цена на муку значит автоматом 80% кулинарной сферы страны поднимет цены на свои товары
Мы давно живем тут и помним как рекордный был урожай- цена росла. Был сухой сезон - цена росла. У нас особенная экономика. Болашаковская, это вам не какое нибудь пту-10. Наш экономический поезд идёт только вперёд. Не шагу назад. Цены опускают вниз только слабаки, лохи)
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