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≡ Заморозки в начале сентября прогнозирует Казгидромет, а потом - затяжные дожди
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47395
Заморозки в начале сентября прогнозирует Казгидромет, а потом - затяжные дожди
Отправлено: 22.08.23 - 17:25
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Информация о погоде прозвучала сегодня, 22 августа, на заседании акимата Костанайской области. «Привязана» была к срокам уборочной кампании, но наверняка будет полезна всем садоводам-огородникам.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3196
Re: Заморозки в начале сентября прогнозирует Казгидромет, а...
Отправлено: 22.08.23 - 17:25
#1
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