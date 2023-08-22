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≡ "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47393
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 13:14
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Ход уборочной кампании обсудили сегодня на заседании правительства. В этом году казахстанские аграрии в ряде регионов столкнулись с такими проблемами, как засуха и отсутствие поливной воды.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1261
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:14
#1
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Интересный народ эти наши крестьяне,всё время плачут,но каждый сезон обновляют себе любимому автобус под названием ланд крузер и детям покупают квартиры в городе :lol: А почему др бизнесменам не дают льготную солярку?? Я не знаю нищих крестьян.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1348
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:16
#2
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Цитата:
Сабыр:
А почему др бизнесменам не дают льготную солярку?? Я не знаю нищих крестьян

потому что привыкли плакать...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13031
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 13:48
#3
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Цитата:
Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", - заверил премьер

Что вы всё время пугаите людей хлебом. Война что ли идёт?
Сами кушайте свой любимый хлеб хоть круглые сутки, пока не лопните.
А я хочу мясо, картошку, грибочки, овощи капусту, салатики. Одежду качественную. Бензин дешёвый.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8116
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 14:00
#4
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Цитата:
Vit:

--------Правильно Вит ---не хлебом единым жив человек !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8116
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 14:05
#5
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---Я вообще практически не ем хлеб .За месяц один батон съел .Первое всегда без хлеба .
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1261
"Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев хлеб, ответил премьер
Отправлено: 22.08.23 - 14:10
#6
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Цитата:
Гога:
вообще практически не ем хлеб

И я и мои близкие. Да и во всем мире его потребление падает ежегодно. Но у нас привыкли по старинке обожествлять этот продукт. И бизнесменов,которые на нем хорошо зарабатывают.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1355
Re: "Урожая соберут меньше". Будет ли у казахстанцев...
Отправлено: 22.08.23 - 16:26
#7
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Цитата:
Vit:
хочу мясо, картошку, грибочки,

Эх, сейчас такие грибочки пошли. Сегодня буквально подосиновики купил (ездить некогда) , возле магазина, но шикарные, прям нечервивые и крупные и небольшие, свежие. Пожарил, вкуснятина, ух.
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