Отправлено: - 14:10

Гога:

вообще практически не ем хлеб

Цитата:И я и мои близкие. Да и во всем мире его потребление падает ежегодно. Но у нас привыкли по старинке обожествлять этот продукт. И бизнесменов,которые на нем хорошо зарабатывают.