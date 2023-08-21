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≡ «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47392
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
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Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
49
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 22.08.23 - 00:26
#15
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Старожилы Кустаная уже редкость, по германиям и канадам, московиям и пр.разбежались, сейчас везде такая тенденция преобладает стадо, как в том анекдоте: "раньше миром управляли умные это было жестоко, они заставляли тупых учиться....."
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
49
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 22.08.23 - 00:35
#16
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В 1980х годах я с родителями зимой ездил из п.Докучаевка в г.Костанай и обратно на новеньком Икарусе он был как лайнер, что-то неописуемо приятное из прошлой жизни, чистый, новый, большой автобус, работала СЛУЖБА, десятки людей, шофера, инженер и т.д. сейчас пассажирские перевозки это часто замызганная, вонючая, в труху гнилая газель, альфард, транспортёр и прочие мультивены (да будет срач 8-) ), никем не контролируемые скотовозы по другому не сказать и так во всем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 07:49
#17
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Цитата:
maxsaf:
Чё твои дети делают на фонтане в холодную погоду

Хм..
С чего ты взял, что погода холодная?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 22.08.23 - 07:58
#18
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Цитата:
maxsaf:
Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.

Это не жительница Костаная, иначе бы она привела хоть что то в пример.
Фонтан ПЕШЕХОДНЫЙ!
Так и называется.
Где тут бассейн?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 08:36
#19
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Цитата:
111:
Хм.. С чего ты взял, что погода холодная?

Примета народная - если инфлюенсер идёт с полотенцем к фонтану - к холодной погоде :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 08:38
#20
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Цитата:
111:
Где тут бассейн?

Вот именно, что нету его ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 10:48
#21
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно, что нету его

И не видно, что кто то там купается.
Правда ведь?
Если кто то намокнет, да, нужно полотенце, вытереть голову.
Иначе чем девчонкам предлагаешь вытираться, задрать футболку?
Соблюдение элементарной гигиены должно же быть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13839
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 11:44
#22
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))

местный менталитет
это какой? немного не понятно?
колхозно-провинциальный? наверно
русский? (север казахстана ведь считается орусевшим) тоже наверно да
то есть русский провинциально-колхозный менталитет это растоптать цветы, помыться в фонтане, подраться бухими с утра в одной из кафешек а потом придти домой и начать строчить что все вокруг виноваты что такие бескультурные в городе?
это уже русофобия у вас сквозит полнейшая
я такое осуждаю)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13839
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 11:58
#23
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Цитата:
maxsaf:
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни

сколько помню детишки в жару всегда в фонтанах купались
и советские фото смотришь дети в фонтанах торчат
ругали конечно но прямо запрета на это не было никогда
так и тут дети в пекло бегут освежиться
не вижу тут ничего прям предосудительного
головы моют ни разу такого не видел еще, и я думаю это просто дебильная утка запущенная какой нибудь старой бабкой которая увидела что дети головы вытирают и подумала что они мылись
зачем голову в фонтане под ледяной водой мыть? бомжи может быть и моют но детям это нафига?))
Цитата:
maxsaf:
Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду.

ужос
блин варварство
они попили воду из бьющего струйкой фонтана
куда катиться этот мир??
Цитата:
maxsaf:
Кто-то лежит на фонтане

казнить!
Цитата:
maxsaf:
Носятся все, сбивая друг друга с ног.

ну да фонтан это ведь общественная библиотека где маленькие дети должны строем ходить
Цитата:
maxsaf:
Чуть ли не моются там, валяются подгузники

подгузники валяются потмоучто фонтан или потому-что мамашки их до урны не доносят?
Цитата:
maxsaf:
К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей

да сынок
вот огромный фонтан
даже не фонтан а почти аттракцион где 30 брандспойтов бьют из под земли
стой
руки по швам
смотри на эту воду и окультуривайся
хальт!Цитата:
maxsaf:
Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели.

у нас тоже есть фонтаны которые обычные не пешеходные
вон как в дубаях новый построили
никто там не купается никто там не носится
дети спокойно смотрят на него под музыку
Цитата:
maxsaf:
Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все

че оборзела?
культуры никакой ваще
колхозня тут понаехала
какие пройтись? какие побрызгаться? особенно детям?
стой смирно руки по швам и смотри на этот фонтан из далека!
а твои чебурашки захотят побрызгаться держи их на привязи!
нефиг!
фонтан это чтобы смотреть! и культуру получать!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:02
#24
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Цитата:
abaika95:
сколько помню детишки в жару всегда в фонтанах купались

Ну так то в жару. ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:03
#25
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Цитата:
111:
Если кто то намокнет, да, нужно полотенце, вытереть голову. Иначе чем девчонкам предлагаешь вытираться, задрать футболку?

Так ты и в дождь полотенце носишь? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:06
#26
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Цитата:
111:
Соблюдение элементарной гигиены должно же быть.

Не, ну если мыться в фонтане, то да, все нормы гигиены надо соблюдать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18144
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:09
#27
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Цитата:
abaika95:
они попили воду из бьющего струйкой фонтана

Ну обслуживающая организация же сказала, что вода не питьевая. Ещё и жаловались, что воняла болотом, сливали полностью, чтобы новую залить. Не, лучше такую воду не пить. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:18
#28
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Цитата:
maxsaf:
Ну обслуживающая организация же сказала,

Тебе сказала?
Что они водовозкой привозят воду с водорослями с Тобола?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 22.08.23 - 12:20
#29
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Цитата:
maxsaf:
Так ты и в дождь полотенце носишь

Причем тут дождь?
В дождь носят зонтики, предлагаешь в зонтиках по фонтану бегать?
А может проще его огородить колючей проволокой, чтоб никто не бегал?
Тогда отчего название - ПЕШЕХОДНЫЙ?
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