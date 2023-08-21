Отправлено: - 11:58

maxsaf:

Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни

maxsaf:

Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду.

maxsaf:

Кто-то лежит на фонтане

maxsaf:

Носятся все, сбивая друг друга с ног.

maxsaf:

Чуть ли не моются там, валяются подгузники

maxsaf:

К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей

maxsaf:

Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели.

maxsaf:

Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все

Цитата:сколько помню детишки в жару всегда в фонтанах купалисьи советские фото смотришь дети в фонтанах торчатругали конечно но прямо запрета на это не было никогдатак и тут дети в пекло бегут освежитьсяне вижу тут ничего прям предосудительногоголовы моют ни разу такого не видел еще, и я думаю это просто дебильная утка запущенная какой нибудь старой бабкой которая увидела что дети головы вытирают и подумала что они мылисьзачем голову в фонтане под ледяной водой мыть? бомжи может быть и моют но детям это нафига?))Цитата:ужосблин варварствоони попили воду из бьющего струйкой фонтанакуда катиться этот мир??Цитата:казнить!Цитата:ну да фонтан это ведь общественная библиотека где маленькие дети должны строем ходитьЦитата:подгузники валяются потмоучто фонтан или потому-что мамашки их до урны не доносят?Цитата:да сыноквот огромный фонтандаже не фонтан а почти аттракцион где 30 брандспойтов бьют из под землистойруки по швамсмотри на эту воду и окультуривайсяхальт!Цитата:у нас тоже есть фонтаны которые обычные не пешеходныевон как в дубаях новый построилиникто там не купается никто там не носитсядети спокойно смотрят на него под музыкуЦитата:че оборзела?культуры никакой ващеколхозня тут понаехалакакие пройтись? какие побрызгаться? особенно детям?стой смирно руки по швам и смотри на этот фонтан из далека!а твои чебурашки захотят побрызгаться держи их на привязи!нефиг!фонтан это чтобы смотреть! и культуру получать!