«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию. Читать новость
Старожилы Кустаная уже редкость, по германиям и канадам, московиям и пр.разбежались, сейчас везде такая тенденция преобладает стадо, как в том анекдоте: "раньше миром управляли умные это было жестоко, они заставляли тупых учиться....."
В 1980х годах я с родителями зимой ездил из п.Докучаевка в г.Костанай и обратно на новеньком Икарусе он был как лайнер, что-то неописуемо приятное из прошлой жизни, чистый, новый, большой автобус, работала СЛУЖБА, десятки людей, шофера, инженер и т.д. сейчас пассажирские перевозки это часто замызганная, вонючая, в труху гнилая газель, альфард, транспортёр и прочие мультивены (да будет срач ), никем не контролируемые скотовозы по другому не сказать и так во всем
И не видно, что кто то там купается. Правда ведь? Если кто то намокнет, да, нужно полотенце, вытереть голову. Иначе чем девчонкам предлагаешь вытираться, задрать футболку? Соблюдение элементарной гигиены должно же быть.
Змея Подколодная: Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
местный менталитет это какой? немного не понятно? колхозно-провинциальный? наверно русский? (север казахстана ведь считается орусевшим) тоже наверно да то есть русский провинциально-колхозный менталитет это растоптать цветы, помыться в фонтане, подраться бухими с утра в одной из кафешек а потом придти домой и начать строчить что все вокруг виноваты что такие бескультурные в городе? это уже русофобия у вас сквозит полнейшая я такое осуждаю)
maxsaf: Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни
сколько помню детишки в жару всегда в фонтанах купались и советские фото смотришь дети в фонтанах торчат ругали конечно но прямо запрета на это не было никогда так и тут дети в пекло бегут освежиться не вижу тут ничего прям предосудительного головы моют ни разу такого не видел еще, и я думаю это просто дебильная утка запущенная какой нибудь старой бабкой которая увидела что дети головы вытирают и подумала что они мылись зачем голову в фонтане под ледяной водой мыть? бомжи может быть и моют но детям это нафига?)) Цитата:
maxsaf: Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду.
ужос блин варварство они попили воду из бьющего струйкой фонтана куда катиться этот мир?? Цитата:
maxsaf: Кто-то лежит на фонтане
казнить! Цитата:
maxsaf: Носятся все, сбивая друг друга с ног.
ну да фонтан это ведь общественная библиотека где маленькие дети должны строем ходить Цитата:
maxsaf: Чуть ли не моются там, валяются подгузники
подгузники валяются потмоучто фонтан или потому-что мамашки их до урны не доносят? Цитата:
maxsaf: К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей
да сынок вот огромный фонтан даже не фонтан а почти аттракцион где 30 брандспойтов бьют из под земли стой руки по швам смотри на эту воду и окультуривайся хальт!Цитата:
maxsaf: Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели.
у нас тоже есть фонтаны которые обычные не пешеходные вон как в дубаях новый построили никто там не купается никто там не носится дети спокойно смотрят на него под музыку Цитата:
maxsaf: Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все
че оборзела? культуры никакой ваще колхозня тут понаехала какие пройтись? какие побрызгаться? особенно детям? стой смирно руки по швам и смотри на этот фонтан из далека! а твои чебурашки захотят побрызгаться держи их на привязи! нефиг! фонтан это чтобы смотреть! и культуру получать!
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