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≡ КНБ пресек канал незаконной миграции в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47392
КНБ пресек канал незаконной миграции в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 12:06
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13 августа военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области был задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
49
Re: КНБ пресек канал незаконной миграции в Костанайской области
Отправлено: 22.08.23 - 12:06
#1
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Канал не через Контрабалык случайно?
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