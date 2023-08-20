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≡ Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47392
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 20.08.23 - 16:47
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Полицейские Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование из-за обрушения памятника Ленину на центральной площади города Алтая. Подрядчик, дабы не повредить изваяние, принял решение его демонтировать, однако, по его версии, не успел этого сделать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29292
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 22.08.23 - 10:33
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты же не эту новость искал на

Я ее не искал.
Заголовок реклама, Казахстан опять втыкнул нам нож в спину, что то в этом роде, привлек.
Так понятно?
Надеюсь учить тебя не нужно, как статьи идут?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1260
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 22.08.23 - 10:36
#16
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Премию тем кто снес этот памятник .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4501
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 22.08.23 - 11:06
#17
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Цитата:
YESNO:
Премию т


Только трактористу: - прораб заднию включил: "....я не я и хата не моя....".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13839
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 22.08.23 - 11:40
#18
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Цитата:
maxsaf:
Или да, наверное но может быть нет вроде. Многовекторность

вот это и плохо когда власть в одном случаи давит а в другом продавливается
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