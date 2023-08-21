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Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли

Цитата:"Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.