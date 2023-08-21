Отправлено: - 11:00

maxsaf:

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом в воскресенье, 20 августа, со ссылкой на результаты предварительного анализа сообщили в «Роскосмосе».

Цитата:Отмечают же, с Луной - 25 связь прервалась, найти не могут.Обсуждали более трёх лет тому назад, с отдельными доморощенными и за три девять земель грамотеями, американцы тогда заявляли, что единственным оператором лунной программы в перспективе будет США. Луну-24 в 1976 году при СССР запускали, прошло 47 лет. Когда "Луну-26" запустят не известно, США все ископаемые из луны выгребут и еще космических туристов на экскурсии будут возить.Подробнее здесь: